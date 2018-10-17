На стройке новой школы в Солнечном нашли боевой снаряд

17 Окт. 04:20 2018-10-17T04:21:10+03:00

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Жители Солнечного сообщили об опасной находке, обнаруженной строителями, возводившими в микрорайоне школу на 1280 мест. Найден боевой снаряд. Очевидцы из окон близлежащих домов сняли фото, как к месту ЧП слетелись все экстренные службы. Стройплощадку оцепили. Что именно за снаряд - не сообщается, однако очевидцы предполагают, что в земле он остался лежать по наследству.

- Видимо, это последствия базирования военной части в Солнечном - была точка ПВО, в послевоенное время - полигон, пристреливали пушки, - предполагают красноярцы.

К слову, это не первая подобная находка в районе: в 2017 году здесь уже находили снаряд. Добавим, что строить школу начали в прошлом году, возводит ее компания «Сибиряк» по типовому проекту. Сдать планировали к началу этого учебного года, однако, как видим, сроки сдвинулись.