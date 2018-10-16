Актуально – о самом важном. В пресс-центре «Комсомольской правды» проходит осенний ЖКХ-марафон
Как будут меняться тарифы в ближайшие три года? Могут ли собственники повлиять на процесс? Как быть с должниками? Почему необходимо оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме?
На эти и другие вопросы ищет сегодня вопросы «Комсомолка». Конечно, вместе с лучшими специалистами. С самого утра в эфире радио «КП» (107,1 FM) и в пресс-центре проходит осенний ЖКХ-марафон.
А вот и очередной гость - генеральный директор компании «Юстас» Веженкова Ольга Юрьевна. Она в эфире с 11.00 – 12.00. Есть вопросы к организации, специалистам? Звоните 206-96-16 – пресс-центр «Комсомольской правды». Ждем!
ВАЖНО
Напоминаем программу марафона.
Наш следующий гость - начальник отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрий Лукашов. Он расскажет, сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк. Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? Встречаем с 15:00 до 16:00 в пресс-центре «Комсомольской правды». Телефон 206-96-16.
Смотрим онлайн-трансляцию на сайте kp.ru.