Актуально – о самом важном. В пресс-центре «Комсомольской правды» проходит осенний ЖКХ-марафон

16 Окт. 07:04 2018-10-16T07:05:06+03:00

С 8:30 до 16:00 на вопросы читателей отвечают коммунальщики и не только

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Как будут меняться тарифы в ближайшие три года? Могут ли собственники повлиять на процесс? Как быть с должниками? Почему необходимо оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме?

На эти и другие вопросы ищет сегодня вопросы «Комсомолка». Конечно, вместе с лучшими специалистами. С самого утра в эфире радио «КП» (107,1 FM) и в пресс-центре проходит осенний ЖКХ-марафон.

А вот и очередной гость - генеральный директор компании «Юстас» Веженкова Ольга Юрьевна. Она в эфире с 11.00 – 12.00. Есть вопросы к организации, специалистам? Звоните 206-96-16 – пресс-центр «Комсомольской правды». Ждем!

ВАЖНО

Напоминаем программу марафона.

Наш следующий гость - начальник отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрий Лукашов. Он расскажет, сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк. Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? Встречаем с 15:00 до 16:00 в пресс-центре «Комсомольской правды». Телефон 206-96-16.

Смотрим онлайн-трансляцию на сайте kp.ru.