2018-10-16T06:30:25+03:00
Общество

В Красноярске выделенный для «Икеи» участок остается бесхозным

Желающих освоить его не нашлось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выделенный для «Икеи» участок остается бесхознымВ Красноярске выделенный для «Икеи» участок остается бесхознымФото: Тимур ХАНОВ
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В Красноярске выделенный для «дочки» шведской торговой компании «Икея» участок остается невостребованным. Находится он за Северным шоссе в Солонцах-2. Площадь участка – 47 гектаров. Еще в начале 2016 года компания прикупила его для строительства здесь крупного торгового комплекса.

Однако время шло, а строительство так и не началось. В результате летом прошлого года договор аренды земли был расторгнут. Администрация города принялась снова искать желающих освоить участок.

Последние (по времени) торги были назначены на минувшую пятницу, 12 октября. Стоимость значительно снизилась против той, за какую брала «Икея». Ожидалось, что за 235 миллионов рублей, а именно такова цена лота, участок найдет своего арендатора. Но, увы, – никто из представителей бизнеса не заинтересовался пустырем. Ни красноярцы, ни представители других регионов страны. Вот если бы этот участок находился среди застроенных кварталов, от желающих не было бы отбоя, - комментируют аналитики.

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