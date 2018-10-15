В Красноярске издали уникальную книгу о Дмитрии Хворостовском

15 Окт. 04:38 2018-10-15T04:38:08+03:00

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В Красноярске появилась на свет уникальная книга о знаменитом на весь мир земляке, певце Дмитрии Хворостовском. Однако в свободной продаже эту книгу найти будет невозможно. Дело в том, что ее тираж – всего 1000 экземпляров и разойдется она по библиотекам Красноярского края.

«Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир» - так называется издание. В нем собраны несколько сотен фотографий с эпизодами из жизни певца, воспоминания, статьи. Многие из представленных фотографий опубликованы впервые.

Добавим, что книга издана по инициативе Красноярского краеведческого музея на средства бюджета. Презентация книги состоится в Юдинской библиотеке завтра, 16 октября, в день его 56-летия. Первые экземпляры книги подарены родителям певца – Людмиле Петровне и Александру Степановичу Хворостовским, которые оказали большую помощь в ее выпуске.