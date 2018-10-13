2018-10-13T13:57:35+03:00
Спорт

«Енисей-СТМ» проиграл французской команде «Ла Рошель»

Счет поединка 21: 82
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Счет игры - 21:82Счет игры - 21:82Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Групповой этап Кубка вызова по регби стартовал сегодня в Красноярске. На стадионе «Красный Яр» «Енисей-СТМ» принимал «Ла Рошель». И, прямо скжем, осада Ла Рошели не задалась с первого тайма. Гости продемонстрировали высокий класс игры. При этом, красноярцы довольно уверенно смотрелись в нападении, часто атаковали, но не всегда могли атаки реализовать. Счет первого тайма 14: 42 в пользу Франции.

В начале второго тайма игроки «Ла Рошель» увеличили отрыв, счет достиг 14:63. Победа ускользала из рук наших регбистов. Переломить игру несколько раз пытались Денис Симпликевич и Юрий Кушнарев. Болельщики и фанаты регби уже оценили игру, как одно из самых крупных поражений клуба за последнее время. Счет разгромный и не в пользу краснояцев - 21:82.

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