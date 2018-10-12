В Красноярске на выходные перекроют движение по Партизана Железняка

12 Окт. 15:15 2018-10-12T15:15:32+03:00

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В Красноярске на целую ночь перекроют для движения улицу Партизана Железняка. Произойдет это с 23 часов субботы, 13 октября. И откроется движение вновь в 7 часов утра в воскресенье, 14 октября. Так что автомобилистам нужно учесть информацию, что проехать нельзя будет:

- по четной стороне от здания № 46 по улице Партизана Железняка до улицы Октябрьской

- по нечетной стороне от Октябрьской до Авиаторов.

На участке будут выставлены специальные предупреждающие знаки. Возможно, будет дежурить наряд ГИБДД.

В администрации города пояснили: перекрытие связано со строительством надземного пешеходного перехода рядом с ледовым дворцом «Кристалл Арена». Ранее рабочие уже установили опоры по обеим сторонам улицы. Сейчас им необходимо установить крупногабаритный пролет. А сделать это без перекрытия дороги практически невозможно, да и опасно.