В Красноярске на выходные перекроют движение по Партизана Железняка
В Красноярске на целую ночь перекроют для движения улицу Партизана Железняка. Произойдет это с 23 часов субботы, 13 октября. И откроется движение вновь в 7 часов утра в воскресенье, 14 октября. Так что автомобилистам нужно учесть информацию, что проехать нельзя будет:
- по четной стороне от здания № 46 по улице Партизана Железняка до улицы Октябрьской
- по нечетной стороне от Октябрьской до Авиаторов.
На участке будут выставлены специальные предупреждающие знаки. Возможно, будет дежурить наряд ГИБДД.
В администрации города пояснили: перекрытие связано со строительством надземного пешеходного перехода рядом с ледовым дворцом «Кристалл Арена». Ранее рабочие уже установили опоры по обеим сторонам улицы. Сейчас им необходимо установить крупногабаритный пролет. А сделать это без перекрытия дороги практически невозможно, да и опасно.