2018-10-12T13:05:11+03:00
Происшествия

В Красноярске на пешеходном переходе насмерть сбили пожилую женщину

Непонятно, почему водитель не увидел ее
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на пешеходном переходе насмерть сбили пожилую женщинуВ Красноярске на пешеходном переходе насмерть сбили пожилую женщинуФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня днем, 12 октября, на правобережье автобус насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. Трагедия случилась около 14 часов на улице Щорса недалеко от дома №24. Женщина пыталась перейти улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обозрение там хорошее, поэтому непонятно, как водитель автобуса мог не заметить ее и почему не успел затормозить.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте. Как сообщили очевидцы в соцсетях, «Скорая» приехала минут через 10 после вызова. Но медикам оставалось только констатировать смерть и накрыть тело простыней.

В полиции сообщили, что автобус принадлежит частной компании, он двигался со стороны Мичурина вдоль по Щорса. Водителя уже проверили на наличие алкоголя в крови – мужчина трезв. Теперь дорожной полиции предстоит установить причины трагедии.

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