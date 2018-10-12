В Красноярске на пешеходном переходе насмерть сбили пожилую женщину

12 Окт. 13:04 2018-10-12T13:05:11+03:00

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Сегодня днем, 12 октября, на правобережье автобус насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. Трагедия случилась около 14 часов на улице Щорса недалеко от дома №24. Женщина пыталась перейти улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обозрение там хорошее, поэтому непонятно, как водитель автобуса мог не заметить ее и почему не успел затормозить.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте. Как сообщили очевидцы в соцсетях, «Скорая» приехала минут через 10 после вызова. Но медикам оставалось только констатировать смерть и накрыть тело простыней.

В полиции сообщили, что автобус принадлежит частной компании, он двигался со стороны Мичурина вдоль по Щорса. Водителя уже проверили на наличие алкоголя в крови – мужчина трезв. Теперь дорожной полиции предстоит установить причины трагедии.