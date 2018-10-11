2018-10-11T07:29:10+03:00
Происшествия

В Красноярске избили и ограбили 9-летнего ребенка

Это произошло в подъезде жилого дома [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Уголовное дело возбуждено, но виновник пока не найден.Уголовное дело возбуждено, но виновник пока не найден.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Днем 9 октября 9-летний мальчик возвращался из школы и когда зашёл в подъезд жилого дома, расположенного по улице Октябрьской, неизвестный мужчина отобрал у него телефон и несколько раз ударил. Полную картину происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Видно, что мальчик увлеченно смотрит в телефон, ничего не замечая вокруг. Мужчина, вместе с ним вошедший в подъезд, идет впереди ребенка и убедившись, что тот продолжает смотреть в телефон, выхватывает у него гаджет. Мальчик пытается сопротивляться и даже бросается на грабителя, но получает несколько ударов и падает на пол. У мужчины капюшон, разглядеть лицо практически невозможно. Он спокойно выходит из подъезда и удаляется.

Как сообщает Следственный комитет России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело, подозреваемый объявлен в розыск. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят обращаться в ГСУ по телефону (391)2-27-06-45.

Красноярцы обсуждают факт нападения и считают, что родителям нужно скорректировать поведение детей. Вот только два комментария:

«Детей нужно учить не ходить так с телефоном. Видела девочку лет десяти, идёт играет по улице, так и под машину можно попасть».

«И детям надо донести, что не стоит сопротивляться и пытаться забрать украденное, здоровье дороже!».

В Красноярске избили и ограбили 9-летнего ребенка.

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