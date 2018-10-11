2018-10-11T05:29:21+03:00
Общество

Минусовые температуры придут в Красноярск ненадолго

Но тепло, почти летнее, еще вернется
Татьяна РЯБИНИНА
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Теплые деньки пока не уходят из Красноярска!Теплые деньки пока не уходят из Красноярска!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск идут минусовые температуры. Синоптики ожидают резкое похолодание уже этой ночью.

По прогнозам синоптикам ночью в Красноярске похолодает до −1. Дневные температуры тоже не порадуют: всего 9 градусов. Возможен кратковременный дождь, а также слабый ветер до 2 м/с.

В пятницу, 12 октября ночью минус сменится на плюс, но небольшой, всего + 1 градус. Днём до + 12.

Но есть и хорошая новость: к выходным тепло, почти летнее, к нам вернется! В конце недели синоптики обещают около +18 градусов днем и около +5 ночью.

В воскресенье возможен небольшой дождь.

- Погода октября отличается неустойчивостью: может быть очень холодный месяц, как это было в 2016 году (среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 5 градусов и составила всего -4), а может быть очень теплый, как в 2011 (+6!), - об этом в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск» рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

И добавила, что в этом году ожидается теплый и сухой октябрь. Первая половина месяца ожидается теплой, вторая половина будет холоднее: -2-7 ночью и -1+4 днем, с отдельными всплесками до +8 градусов.

Осадков будет 30-35 мм при обычных 40 мм. До 22 октября – сухо с небольшими дождями в отдельные дни. После 22 октября возможны мокрый снег и дожди. Устойчивый снежный покров ожидается не раньше 31 октября.

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