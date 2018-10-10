Красноярских школьников обучают защите от травли

10 Окт. 09:33 2018-10-10T09:34:04+03:00

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Буллинг или травля в школе – явление не редкое. Психологи гимназии №13 взялись обучить детей методам противостояния травле. Рассказывают школьникам, то такое конфликт, как правильно мириться, говорить комплименты. Уроки проходят в интересном формате – это не просто «вопрос-ответ», это тренинг, на котором интересно даже ученикам начальных классов. Малыши разбирают конфликты из мультфильмов. Занятия в гимназии, к слову, ввели уже давненько – в прошлом году. И за это время втрое сократилось количество «плохишей».

Кроме того, по информации управления образования Красноярска, в городе даже имеется «детская» служба экстренного психологического реагирования.

- Школьник может позвонить на горячую линию, - рассказала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова. - Специалисты консультируют подростков в состоянии депрессии или стресса. Основные проблемы школьников – непонимание со стороны родителей, конфликты с друзьями, ссоры в соцсетях.