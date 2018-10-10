2018-10-10T08:14:50+03:00
Общество

Сервис каршеринга «Делимобиль» повысил тарифы в Красноярске

Воспользоваться сервисом можно с помощью приложения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Воспользоваться сервисом можно с помощью приложенияВоспользоваться сервисом можно с помощью приложенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Сервис каршеринга «Делимобиль» повысил стоимость арендыавтомобилей в Красноярске. Теперь цена в 3 рубля за минуту будет действительна только с 06.00 до 08.00 утра, до полудня аренда обойдется в 5 рублейза минуту, остальная часть дня - 7 рублей минута без страховки и 8 - со страховкой. В компании заявили, что низкая стоимость минуты была акцией по случаю выхода на рынок в Красноярске. Что касается аварий, участниками которых стали красноярские пользователи каршеринга, то они к росту тарифа отношения не имеют.

Напомним, компания вышла на рынок в сентябре с 50 машинами марки Hyundai Solaris. Уже через пару дней появились первые сообщения о нарушениях правил дорожного движения: красноярцы стали оставлять арендованный автомобиль в неположенном месте, были случаи ДТП. Воспользоваться сервисом можно с помощью приложения.

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