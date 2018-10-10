Красноярские Столбы и плато Путорана рекомендуют туристам, как красивейшие места России

10 Окт. 05:16 2018-10-10T05:16:32+03:00

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Столбы и плато Путорана попали в список красивейших мест России, где обязательно надо побывать туристам. Национальный туристический портал составил топ-10 самых интересных и впечатляющих мест для путешественников. Составители рейтинга рассказывают, что среди всех красот выбрать 10 самых-самых было не так-то просто. Однако их впечатлила не только красота, но и богатая туристическая история Столбов, фольклор столбистов, их обычаи.

Дух захватывает и от красоты плато Путорана на Таймыре, - его площадь 250 тысяч квадратных километров.

- Здесь находится самый высокий водопад Евразии - Тальниковый, высотой 482 метра. Кроме того, считается, что озеро Виви на плато — это географический центр России, - описывают красоты плато Путорана авторы рейтинга из russia.travel.

Плато Путорана второе по виличине трапповое плато в мире! В общем, надо увидеть!