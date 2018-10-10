Красноярские Столбы и плато Путорана рекомендуют туристам, как красивейшие места России
Столбы и плато Путорана попали в список красивейших мест России, где обязательно надо побывать туристам. Национальный туристический портал составил топ-10 самых интересных и впечатляющих мест для путешественников. Составители рейтинга рассказывают, что среди всех красот выбрать 10 самых-самых было не так-то просто. Однако их впечатлила не только красота, но и богатая туристическая история Столбов, фольклор столбистов, их обычаи.
Дух захватывает и от красоты плато Путорана на Таймыре, - его площадь 250 тысяч квадратных километров.
- Здесь находится самый высокий водопад Евразии - Тальниковый, высотой 482 метра. Кроме того, считается, что озеро Виви на плато — это географический центр России, - описывают красоты плато Путорана авторы рейтинга из russia.travel.
Плато Путорана второе по виличине трапповое плато в мире! В общем, надо увидеть!