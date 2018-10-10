Депутат заявил, что подрядчики регулярно воруют чернозем под Красноярском

10 Окт. 04:38 2018-10-10T04:39:24+03:00

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Чернозем для благоустройства скверов Красноярска сворован подрядчиками в Березовском районе, - такое заявление сделал депутат местного райсовета Сергей Новиков. По его словам, подрядчики снимают плодородный слой там, где должны расти пшеница и пастись скот. Таким образом вывезли уже 20 тысяч кубометров земли. Информацией уже заинтересовалась прокуратура, сообщает 7 канал- Красноярск.

— Документы какие-то водитель погрузчика показывать отказался, сказал, что он сам по себе, естественно, - рассказал Новиков. - Когда я захотел снять госномер погрузчика, он его закрыл телом. После того, как я появился, они свернули работы и ретировались с этого места. Надолго ли - непонятно.

При этом, по словам депутата, минимальная цена за кубометр чернозема - 200 рублей. Несложная математика показывает, что кто-то на этой земле сэкономил 4 миллиона рублей. Если правонарушение будет доказано, предпринимателю грозит штраф. Кроме того, он за свой счет должен будет восстановить плодородный слой почвы.