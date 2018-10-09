2018-10-10T13:24:51+03:00
Спорт

Волейболисты «Красноярского цемента» выиграли серебро

На соревнованиях «Volley СибирьСтрой – 2018», которые проходили в Новосибирске, за звания лучших боролись 12 команд
Анастасия ШАЙХОВА
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Волейболисты «Красноярского цемента» выиграли серебро. Фото: предоставлено героями публикации.Волейболисты «Красноярского цемента» выиграли серебро. Фото: предоставлено героями публикации.
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Групповой этап представители сборной «Красноярский цемент» преодолели с легкостью, а затем обошли команду «Noveo» в четвертьфинале и «Ратэк» в полуфинале турнира.

В финале «Красноярский цемент» встретился с победителем прошлогоднего чемпионата – командой «Новосибирский квартал». Противостояние было упорным. Судьбу золотого кубка решили два очка в третьем сете. Со счетом 13:15 сибцемовцы уступили соперникам:

- Завоевав золото волейбольного первенства, проходившего в рамках спартакиады холдинга «Сибирский цемент», мы рассчитывали войти и в тройку лидеров «Volley СибирьСтрой», - подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. - Радует, что все получилось! Благодаря хорошей физической подготовке и стремлению к победе заводчане не только занимают призовые места на различных состязаниях, но и эффективно работают, производят высококачественный цемент.

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