Волейболисты «Красноярского цемента» выиграли серебро
Групповой этап представители сборной «Красноярский цемент» преодолели с легкостью, а затем обошли команду «Noveo» в четвертьфинале и «Ратэк» в полуфинале турнира.
В финале «Красноярский цемент» встретился с победителем прошлогоднего чемпионата – командой «Новосибирский квартал». Противостояние было упорным. Судьбу золотого кубка решили два очка в третьем сете. Со счетом 13:15 сибцемовцы уступили соперникам:
- Завоевав золото волейбольного первенства, проходившего в рамках спартакиады холдинга «Сибирский цемент», мы рассчитывали войти и в тройку лидеров «Volley СибирьСтрой», - подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. - Радует, что все получилось! Благодаря хорошей физической подготовке и стремлению к победе заводчане не только занимают призовые места на различных состязаниях, но и эффективно работают, производят высококачественный цемент.