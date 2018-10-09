2018-10-09T06:08:50+03:00
Происшествия

На Манском плесе под Красноярском запрещена платная парковка

Кто не помнит, с владельцев машин брали по 400 рублей
Ася ЖУКОВА
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На Манском плесе под Красноярском запрещена платная парковка.На Манском плесе под Красноярском запрещена платная парковка.Фото: Ася ЖУКОВА
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На Манском плесе под Красноярском закрыли платную парковку. Суд Дивногорска запретил работу компании, которая поставила шлагбаум, а потом брала деньги за стоянку машин в водоохранной зоне, сообщает краевая прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали прекратить деятельность (и весьма прибыльную) арендатора земли - «Дивное место». Ведь тот мог нанести вред окружающей среде. В итоге суд встал на их сторону. Решение пока не вступило в законную силу. У компании есть право подать апелляцию до 18 октября, - пишут «Городские новости».

Напомним, шлагбаумы на Мане появляются каждое лето. За парковку машин предприниматели берут по 400 рублей. «За что деньги? Ну, мы убираем территорию, даем вам мешок для мусора», - объясняли они на въезде.

К слову, за нарушение режима водоохранной зоны и санитарной безопасности фирме уже выписали два штрафа: 200 тысяч рублей - от краевого минэкологии и порядка 20 – от прокурора Дивногорска.

Также этим делом занимается минлесхоз. За нарушение правил аренды лесного участка бизнесменам грозит еще один штраф – от 40 до 80 тысяч.

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