2018-10-09T05:25:21+03:00
Происшествия

Появилось видео жесткого ДТП с тремя иномарками в Красноярске

Водитель внедорожника – в реанимации [видео]
Ася ЖУКОВА
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Появилось видео жесткого ДТП с тремя иномарками в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Появилось видео жесткого ДТП с тремя иномарками в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Опубликовано видео жесткой аварии с тремя иномарками, произошедшей вчера вечером, 8 октября, на перекрестке улицы Семафорной и проезда Заводского в Красноярске.

В ролике, опубликованном в паблике «ЧП – Красноярск», картина жуткая. А вот что рассказали в УГИБДД об обстоятельствах случившегося:

Три иномарки в хлам .

- Вчера в 19 часов вечера водитель «Хонды», мужчина 1982 года рождения, поворачивал на Заводской проезд и допустил столкновения с автомобилем «Мерседес» (за рулем которого был водитель 1996 года рождения). После чего «Мерседес» допустил еще одно столкновение – с «Ниссан».

На фото, сделанных после ДТП, видно: от сильного удара все машины искорежены. По предварительной информации, серьезно пострадал водитель «Ниссана», он попал в реанимацию.

Предварительно: водитель внедорожника – в реанимации. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

Предварительно: водитель внедорожника – в реанимации. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

В соцсетях случившимся шокированы. Но обвиняют во всем водителя «Мерседеса»:

- На перекресток на красный въехал. Когда желтый загорелся, в принципе, было время затормозить, хоть и ехал быстро, не захотел сбавлять темп.

- Понятно, что мерс неправ. Но водитель внедорожника на дорогу вообще не смотрит? А если бы КамАЗ?

- Мимо проезжал, человек на асфальте лежал.

- Все живые. Пострадал сильно водитель «Хонды».

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