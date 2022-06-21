Достойная «белая зарплата», карьерный рост, бесценный опыт в работе с профессионалами: что предлагает сотрудникам Красноярский котельный завод

Фото: Мария ЛЕНЦ
Импортозамещение семимильными шагами идет по России. На отечественных производствах возникает все большая необходимость в высококвалифицированных кадрах. Не исключение и Красноярский котельный завод. Сейчас там наращивают объемы производства, и рабочие руки очень кстати. Какие специальности наиболее востребованы и на что могут рассчитывать сотрудники, выяснила «КП»-Красноярск».
Фото: Мария ЛЕНЦ
— Особенно нужны сейчас электросварщики ручной сварки, слесари металлоконструкций, токари-расточники, — уточнил Дмитрий Кондрашев, начальник управления персоналом и трудовыми отношениями.
Он отметил: взять на работу можно, как опытного, так и подающего надежды молодого сотрудника. Собеседование пройдут не только те, кто качественно выполнит практическое задание, но и те, у кого горят глаза, и есть желание работать, развиваться в профессиональном плане. Желание людей работать очень важно.
— Если человек увлечен своей работой, если он постоянно развивается, готов набираться опытом от старшего поколения и при этом сам охотно делится знаниями, такой сотрудник точно не останется незамеченным, — отметил Сергей Черкасов, руководитель завода .
Руководитель завода Сергей Черкасов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Что получат будущие работники завода? Перечислим основные преимущества.
1. Официальное трудоустройство и достойная, абсолютно «белая зарплата».
2. Ранний выход на пенсию по профессии электросварщик ручной сварки (мужчины получают статус пенсионеров в 60 лет).
3. Дотация на питание в столовой завода (Работник оплачивает лишь 91 руб., остальную разницу доплачивает завод). В полноценный комплексный обед входит салат, первое, второе и напиток.
4. Карьерный рост.
Фото: Мария ЛЕНЦ
К слову, о карьерном росте. Это не пустые слова. Руководство завода занимается подготовкой кадров, для этого есть учебные классы. Занятия проводят лучшие производственники, а также опытные преподаватели. Кто повысит свою квалификацию, получит и более высокий разряд. А каждый разряд – это 10% к зарплате.
Сейчас идет набор на мужские специальности, но приглашают и женщин.
— Женщины могут устроиться работать сварщицами. Они зачастую справляются лучше мужчин, потому что по природе своей более аккуратны,— отметил Дмитрий Кондрашев.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Принимают на работу, как граждан России, так и иностранцев. Главное, чтобы было разрешение на работу.
Насколько комфортно работать на заводе? Настолько, что текучки кадров практически нет. Люди работают десятилетиями.
— Видеть, как на завод приезжает простая металлическая труба, а выезжает готовое изделие — особое удовольствие. И наши сотрудники ценят свою работу, гордятся ей, — говорит Сергей Черкасов.
Он и сам всю жизнь на производстве. Окончив в 1989 году Воронежский политехнический институт по специальности инженер-механик, пошел работать мастером в Подольск на машиностроительный завод им. Серго Орджоникидзе. Там молодого производственника заметили, он стал получать приглашение на руководящие должности.
— Есть перспективы на будущий период, задачи перед заводом стоят амбициозные, так в следующем году объем продаж должен вырасти почти в полтора раза с дальнейшим ежегодным ростом, - уточнил Сергей Черкесов. – Чтобы достигнуть таких показателей, нужно будет много работать по подбору и обучению персонала. Также мы работаем над усовершенствованием технологии изготовления продукции. Ведь чем она удобнее, тем быстрее и качественнее получается готовый продукт.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вакансии:
- электросварщик ручной сварки,
- слесарь металлоконструкций,
- токарь-расточник.