Достойная «белая зарплата», карьерный рост, бесценный опыт в работе с профессионалами: что предлагает сотрудникам Красноярский котельный завод

Фото: Мария ЛЕНЦ

Импортозамещение семимильными шагами идет по России. На отечественных производствах возникает все большая необходимость в высококвалифицированных кадрах. Не исключение и Красноярский котельный завод. Сейчас там наращивают объемы производства, и рабочие руки очень кстати. Какие специальности наиболее востребованы и на что могут рассчитывать сотрудники, выяснила «КП»-Красноярск».

Фото: Мария ЛЕНЦ

— Особенно нужны сейчас электросварщики ручной сварки, слесари металлоконструкций, токари-расточники, — уточнил Дмитрий Кондрашев, начальник управления персоналом и трудовыми отношениями.

Он отметил: взять на работу можно, как опытного, так и подающего надежды молодого сотрудника. Собеседование пройдут не только те, кто качественно выполнит практическое задание, но и те, у кого горят глаза, и есть желание работать, развиваться в профессиональном плане. Желание людей работать очень важно.

— Если человек увлечен своей работой, если он постоянно развивается, готов набираться опытом от старшего поколения и при этом сам охотно делится знаниями, такой сотрудник точно не останется незамеченным, — отметил Сергей Черкасов, руководитель завода .

Руководитель завода Сергей Черкасов Фото: Мария ЛЕНЦ

Что получат будущие работники завода? Перечислим основные преимущества.

1. Официальное трудоустройство и достойная, абсолютно «белая зарплата».

2. Ранний выход на пенсию по профессии электросварщик ручной сварки (мужчины получают статус пенсионеров в 60 лет).

3. Дотация на питание в столовой завода (Работник оплачивает лишь 91 руб., остальную разницу доплачивает завод). В полноценный комплексный обед входит салат, первое, второе и напиток.

4. Карьерный рост.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, о карьерном росте. Это не пустые слова. Руководство завода занимается подготовкой кадров, для этого есть учебные классы. Занятия проводят лучшие производственники, а также опытные преподаватели. Кто повысит свою квалификацию, получит и более высокий разряд. А каждый разряд – это 10% к зарплате.

Сейчас идет набор на мужские специальности, но приглашают и женщин.

— Женщины могут устроиться работать сварщицами. Они зачастую справляются лучше мужчин, потому что по природе своей более аккуратны,— отметил Дмитрий Кондрашев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Принимают на работу, как граждан России, так и иностранцев. Главное, чтобы было разрешение на работу.

Насколько комфортно работать на заводе? Настолько, что текучки кадров практически нет. Люди работают десятилетиями.

— Видеть, как на завод приезжает простая металлическая труба, а выезжает готовое изделие — особое удовольствие. И наши сотрудники ценят свою работу, гордятся ей, — говорит Сергей Черкасов.

Он и сам всю жизнь на производстве. Окончив в 1989 году Воронежский политехнический институт по специальности инженер-механик, пошел работать мастером в Подольск на машиностроительный завод им. Серго Орджоникидзе. Там молодого производственника заметили, он стал получать приглашение на руководящие должности.

— Есть перспективы на будущий период, задачи перед заводом стоят амбициозные, так в следующем году объем продаж должен вырасти почти в полтора раза с дальнейшим ежегодным ростом, - уточнил Сергей Черкесов. – Чтобы достигнуть таких показателей, нужно будет много работать по подбору и обучению персонала. Также мы работаем над усовершенствованием технологии изготовления продукции. Ведь чем она удобнее, тем быстрее и качественнее получается готовый продукт.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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