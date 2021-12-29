В Красноярске гадалка «обнесла» 84-летнюю бабушку на 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

84-летняя жительница Красноярска плачет, вспоминая свою встречу с незнакомой девушкой. Та подошла на улице и спросила, как пройти к нужному месту. Сердобольная бабушка начала объяснять. Девушка сделала вид, что обрадовалась, а потом предложила: «давайте, говорит, раз вы такая добрая и хорошая, я вам погадаю бесплатно – всю правду расскажу, что было, что будет»...

Женщина сама не понимает, как согласилась. А незнакомка, глядя в глаза, вдруг говорит: «На вас порча». И давай перечислять симптомы недомогания. Женщина кивает... А потом ведет незнакомку домой, потому что та уверяет: порча пришла в дом из-за денег. Это деньги переходят из рук в руки и собирают на себя все плохое. Их непременно нужно очистить. Но как только пенсионерка достала свои сбережения и протянула их «целительнице», той и след простыл. А было ни много – ни мало, а 500 тысяч рублей.

Все это произошло в Октябрьском районе, на улице Калинина, в середине декабря. Об этом случае "Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Гадалку ищут, рано или поздно найдут. Правда, едва ли удастся вернуть деньги – практика показывает, что такие люди нигде не работают, имущества на них не записано, а после суда в колонии они много не наработают, чтобы рассчитаться с обманутыми людьми.

Так что лучше не иметь дела с теми, кто предлагает погадать, предсказать судьбу, снять порчу, снять венец безбрачия, вернуть любимого – таких полно не только на улицах, но и в интернете: разные «потомственные» ясновидящие, гадалки и целительницы / целители. «Слово» порча пугает обывателей, которые склонны списывать свои неудачи на какие-то потусторонние силы. В случае с бабушкой – ей уже 84 года, наверняка есть хронические заболевания, на которые ей указала незнакомка под видом «порчи».

Сотрудники полиции советуют сразу же обращаться к ним в случае, если столкнулись с подобными неприятностями.

Не так давно «КП» обращалась к специалистам, которые обрисовали психологический портрет мошенников. Речь шла о телефонных мошенниках, но те, кто орудует на улицах – действую по такому же принципу. Так, доцент кафедры уголовного права юридического института СФУ, кандидат юридических наук Георгий Москалев, пояснил: наверняка мошенники говорят что-то такое в процессе, что вызывает тотальное доверие. Сродни гипнозу. Практика показывает, что чем дольше длится договор, тем больше доверия.

Даже если мошенничество будет успешно раскрыто, то параллельным идет вопрос, как вернуть деньги. Стандартная процедура - «подать гражданский иск». Чаще всего решения по гражданскому делу придется ждать до тех пор, пока не завершится рассмотрение уголовного дела в суде. Иными словами, пока мошенник не будет признан виновным. Взыскать деньги с получателя перевода в большинстве случаев тоже не выйдет: на момент внесения решения суда от денег он уже избавится.