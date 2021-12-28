Собака, кот и Новый год: как защитить питомцев от зимних праздников

Рассказываем, как защитить питомцев во время новогодних праздников и не только. Фото: ИВАНОВА Диана

Самая волшебная ночь в году, говорите? А для наших питомцев Новый год – сплошные стрессы. Хлопушки и петарды, общительные гости с детьми: «Ки-и-ися, иди сюда». Или хозяева, что чудят почище Деда Мороза: выгуливают во время фейерверков, угощают Мурку «Оливье», а Шарику ставят рюмочку! Как защитить домашних любимцев от зимних праздников и их последствий? Реальные случаи и полезные советы от эксперта «КП – Красноярск», ветеринара Юлии Жемер.

Про Ричи и елку

Кота Ричарда привезли в клинику как раз под Новый год. Британец с шикарными щеками, он был сам не свой. Владельцы объяснили: больше двух суток не мог пописать, отказался от еды и просто лежал. До этого сидел на горшке целыми днями, старался, и ни капли.

Вскоре выяснилось: причина – длительный стресс. Котик очень впечатлительный. И, когда началась новогодняя суета (поставили елку, взрывают петарды во дворе), приуныл. Стал убегать, прятаться под диваном. В конце концов, у него развился идиопатический цистит (далее ИЦ - воспаление мочевого пузыря, которое образуется из-за стресса). Кот не мог сходить в туалет. Пока не успокоили его медикаментозно, ничего не помогало.

Имейте в виду, ИЦ часто провоцируют не праздники и застолья, а банальные ремонты. Кот остается дома один, сосед включает дрель. От шума животное дико пугается и заболевает. А хозяева вообще не догадываются, что происходит.

Вывод: если знаете, что питомец чувствителен к внешним раздражителям - когда приходят незнакомцы, убегает от них или, напротив, нападает - он может быть склонен к болезни. Значит, заранее надо принять меры. Например, купить успокаивающий ошейник или диффузор (распылитель) с феромонами. Это поможет питомцу легко адаптироваться к новым условиям.

Как бы питомец не просил вкусняшку со стола, не поддавайтесь! Фото: ИВАНОВА Диана

Барбос против фейерверков

В другой раз на прием приехал песик Барбос. Каждый Новый год для него – настоящее испытание. Как только за окном начинает бабахать, натурально падает в обморок. И так продолжается уже года три, не привыкает. Фейерверки (а еще гроза и перфоратор) – три его главных страха. Услышав хлопки, принимается трястись. На улицу не выгнать, впадает в панику. Поэтому все свои дела делает дома. «Однажды забился в ванную и сутки не выходил! - посетовала хозяйка. – Раз мы гуляли, кто-то бросил петарду, так он сорвался с поводка, бежал, не разбирая пути, и попал под машину, еле выходили!».

Надо понимать, многие животные, как и люди, могут иметь фобии. Если собака пугается грозы или салютов, это будет продолжаться всю жизнь. Впрочем, иногда приходят с жалобами: питомец боится так, что отказывается от еды и прогулок. А это уже НЕ норма.

Вывод: справиться со страхами может помочь седативное средство. Перед зимними праздниками нужно обратиться к ветеринару, он найдет индивидуальную дозировку. Питомец будет принимать успокоительное все каникулы. А после препарат постепенно убирается. Но, чтобы исключить риски, на прогулке собака обязательно должна быть на поводке! Имеет смысл на время перестроить график выгула так, чтобы рядом никого не было. А еще – на всякий случай – лучше заказать питомцу адресник с номером телефона хозяина.

Старайтесь не выгуливать собак, если готовится фейерверк. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кеша с мишурой

Совсем свежий случай: к нам поступил старый знакомый – котик Кеша. Совсем молодой, нет еще двух лет – резвый и очень любопытный. Помним его еще по прошлому году: тогда он 8-месячным подростком нажевался мишуры. В итоге заработал острую кишечную непроходимость. Рвота, отказ от еды, операция, сложное восстановление. Неужели снова недосмотрели? Хозяева клялись: следили во все глаза (хотя по симптомам ситуация была похожа). Но позже открылось, елочные украшения доставали дети, отвлеклись, а ушлый котик утащил мишуру… И опять операция, опять недели в стационаре.

Но (!) резать кишечник бесконечно врач не может. Это трубчатый орган и после одного вмешательства проход в месте операции становится уже. Сейчас мы боролись за него и победили. Это было долго и дорого. А последующих рецидивов кот может не выдержать.

Вывод: если кошка склонна интересоваться длинными блестящими предметами, она будет делать это всегда. Не надейтесь, что любопытство утихнет! Поэтому дома не должно быть никакой мишуры или «дождика», украшений из ниток и ленточек. Тут есть нюанс: анатомическое строение языка кошки таково, что на кончике языка находятся выросты, направленные внутрь глотки. И, если она попробует на зуб мишуру, то будет вынуждена проглотить ее полностью.

Если кот интересуется мишурой или "дождиком", в доме их быть не должно, просто не покупайте. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Оливье» для Мурзика

Летом вывезли питомца на шашлыки, зимой – угостили с праздничного стола: «Скушай, котя, пармезану!». А дальше – известно: рвота, диарея. Самая частая причина обращения в клиники – нарушение пищеварения, говорят специалисты.

Был у меня случай. Под Новый год семью, где жил йоркширский терьер, навестила бабушка. И пошло-поехало: стала подкармливать кроху сыром и сметаной, гуляшиков и супчиков не жалела. У собачки и раньше были проблемы с ЖКТ, но хозяева держали ее на диете, а тут… Финал оказался печальным - острый панкреатит (воспаление поджелудочной), шок. Животное погибло от боли, купировать ее было невозможно.

Вывод: бывает, владельцы не принимают проблему всерьез: «Всю жизнь собака ела остатки со стола, и ничего!». Такое животное через несколько лет приедет на прием с больной печенью, долго оно не проживет. Особенно это касается декоративных пород. Так что берем на заметку: набор ферментов у животных совсем иной, чем у людей. Большая часть пищи, которую употребляем мы, для кошки или собаки может быть ядом. Молочка любой жирности, растительное масло, сладкое, соленое, - все это не усваивается и приводит к панкреатитам. Словом, кормить едой с нашего стола питомцев НЕЛЬЗЯ. А, если даете «натуралку», это должны быть продукты, сваренные без соли, масла и прочих добавок.

Вся еда с нашего стола - табу для питомцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Шарик, рюмочку?

Почти все хозяева знают: алкоголь питомцам нельзя категорически. Тем не менее каждый год к нам поступают собаки и кошки с отравлением этанолом. Правда, он может содержаться не только в спиртном, но в кексах, конфетах, дрожжевом тесте…

А даже небольшая доза, попадая в организм животного, вызывает сильные нарушения – снижение артериального давления, тахикардию, сердечную недостаточность. То есть токсическое воздействие очень серьезное, может развиться вплоть до отека легких.

Вывод: если животное «угостили» алкоголем (или оно съело что-то с этанолом), надо как можно скорее доставить его в клинику. Там мы делаем промывание желудка, проводим лечение, внутривенные инфузии, чтобы побороть токсические изменения в организме.

Никакого алкоголя домашним любмицам! Фото: ИВАНОВА Диана

НЕ ДАВАЙТЕ ЭТО СВОИМ ПИТОМЦАМ!

Домашние животные должны есть исключительно свою еду. Наши вкусняшки для них - яд. Вот список «запрещенки»:

- шоколад

- печенье

- конфеты

- кости (любые)

- молочные продукты (с любым процентом жирности)

- сыр

- растительные жиры и все, что на них приготовлено

- чеснок и лук

- виноград и изюм

- одно мясо и одну рыбу (приводит к вымыванию кальция из костей).

Всевозможные сыры - "запрещенка" и для собак, и для кошек! Фото: Мария ЛЕНЦ

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