Айболит в 9 лет: третьеклассник из Красноярска выручает попавших в беду зверей и птиц

Пока мир тонет в море негатива, – коронавирус, курс доллара, -семья Мамедовых из Красноярска своими руками делает жизнь светлее каждый день. Сынишка, девятилетний Матвей Мамедов, на днях притащил домой коробку с котятами.

- Это уже пятая за нашу историю, - вздыхает мама. – Что делать, заноси…

Все перешагивали, а он…

С котят когда-то все и началось. Пару лет назад в подъезд многоэтажки кто-то подбросил «живую» коробку. Крохи, каждому из которых нет и месяца, просидели там три дня. Без воды и еды, чтобы не гадили. Малыши уже осипли от крика, а через них просто перешагивали. Пока о беде не узнал Матвей. Уговорил родителей, забрал на передержку, выходил. Все «найденыши» нашли свои семьи.

Матвей спас щенкаФото: Личный архив героя публикации

- Так уж повелось, с самого его детства, - улыбается папа «юного Айболита» Виталий Мамедов. – Как только сына принесли из роддома, у его головы почти сразу стала спать кошка. Мы ее постоянно отгоняли, перекочевала к ногам. Но не уходила – никак.

Семья Мамедовых очень простая. Мама пока сидит дома, сам Виталий – мебельщик, работает на себя. Как разрешили развести дома «зоопарк»? Говорят, чтобы приучать к добру сына и его друзей.

Лети, Мамедушка!

- И вот Матюха лет с шести начал волонтерить, - вспоминает отец. – Постоянно берет на передержку котят. Подкармливает собак – на свои карманные деньги. Заходит в любую стаю. Они его из школы встречают и провожают, всех знает.

Однажды даже спас птицу. Кто-то из местных подстрелил ястребиную сову. Матвей с друзьями подобрал (у птицы было мало шансов выжить), принес домой. Решили назвать Мамедушкой – по их фамилии. Виталий отвез ее в клинику «Лимпопо», где лечат птиц и экзотических животных.

Матвей спасает животныхФото: Личный архив героя публикации

- У совы Мамедушки была извлечена дробь из крыла, - делятся ветеринары. - Часть крыла повреждена, отсутствовал сегмент кости, отвечающий за полет. Сохраненное крыло немного висело, но без него птица долго не прожила бы даже в тепличных условиях.

Даже московские специалисты – к ним обращались за консультацией – развели руками: вряд ли Мамедушка сможет летать. Было решено – отправить в Новосибирск, в центр хищных птиц.

- Вскоре сова уехала на реабилитацию, - продолжает Виталий. – Ей там сделали супероперацию. И произошло неожиданное: через несколько месяцев Мамедушка разлеталась, и ее выпустили.

Матвей строит будкуФото: Личный архив героя публикации

Спас и построил будку

Был другой случай. В Солнечном объявился доберман, его кто-то ранил. Большая красивая собака истекала кровью на детской площадке. А кто-то даже кинул в нее сосулькой: «Уберите! Всех тут пугает!».

Благо, пес попался на глаза Матвею. Мальчишка не побоялся подойти поближе, закрыл его собой, позвонил отцу и оберегал, пока тот не подъехал. Пес даже не думал щериться, проявлять агрессию. Понимал, его больше не обидят, он в безопасности. Это благодаря 9-летнему пацану. Собаку отвезли в клинику, зашили, а через какое-то время пристроили в добрые руки.

Матвей МамедовФото: Личный архив героя публикации

- А в ноябре меня приглашали спасать щенка, застрявшего под домом, - добавляет Матвей. – Вместе с волонтерами общества «Доброспас». Мы потом с папой строили ему будку – хорошую, утепленную. Чтобы не замерз зимой. Все выходные строгали, пилили, стучали молотком. Будка вышла, что надо!

А еще он помогает отцу делать вольеры для приюта бездомных собак. Вспоминают: был там такой пес. Его на воле били электрошокером, поэтому был жутко напуган. Не давал никому зайти в вольер, даже с едой. Все время выл, «кричал» в голос.

- И тогда мы начали приносить ему печенюшки, - говорит мальчик. – Кидали через ограду, разговаривали.

Через четыре дня «дикаря» было не узнать. Он подпустил к себе Матвейку и его папу, начал принимать еду из их рук, даже позволял выгуливать. Работники приюта были поражены: вот тебе и «злюка»!

Матвей МамедовФото: Личный архив героя публикации

- Сын с детства твердит, никто его этому не учил: «Если собака укусила, виноват человек». Драться он умеет, всегда за себя постоит. Характер есть. Но к животным особенное отношение: жалеет, любит, - качает головой отец. - Если увидит кошку/собаку в беде, тащит домой. Жена ворчит. А я говорю: «Как отказать?». Кстати, сын учится хорошо, особенно по математике, есть грамоты. Кем будет, еще не знает. Пока собирается в армию – пограничником или кинологом. Говорит: если служить, то с собаками!