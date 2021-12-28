Богучанский алюминиевый завод подводит итоги уходящего года

Фото: пресс-служба БоАЗ

«Завод в полной мере выполнил поставленные задачи, обеспечив выпуск востребованной на рынке продукции, качество которой мы подтвердили международным сертификатом автомобильной промышленности, - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, - в 2021 производство высокомарочной продукции P0303 составило рекордные 38 944 тонны».

Генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев. Фото: пресс-служба БоАЗ

Параллельно выполнению производственных задач продолжалось комплексное развитие инфраструктуры поселка Таежный. БоАЗ выполнил все обязательства по разработке проекта новых дорог в поселке. Проектно-сметная документация была подготовлена в рамках подписанного летом 2020 трехстороннего соглашения между министерством транспорта Красноярского края, администрацией Богучанского района и Богучанским алюминиевым заводом. Проектом предусмотрен ремонт дорожного полотна, асфальтирование проезжей части, обустройство тротуаров, оборудование пешеходных переходов и уличного освещения.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Для богучанского «Медцентра помощи и спасения», построенного и полностью оснащенного на средства РУСАЛа, была закуплена дополнительная кислородная станция. О ее необходимости медики заговорили на пике третьей волны ковид-19. Тогда потребность пациентов в кислороде вдвое превышала возможности имеющегося оборудования. Недостаток компенсировали подвозными баллонами. Благодаря РУСАЛу проблему решили. Новый концентратор мощностью 580 литров кислорода в минуту полностью обеспечивает все потребности. «Спасибо РУСАЛу, теперь не придется решать проблему с подвозными кислородными баллонами, можно заниматься непосредственно лечением», - отметил врач-реаниматолог Александр Русанов.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Завершена большая работа по передаче муниципалитету всех социальных объектов, построенных РУСАЛом в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Переданы два детских сада на 250 мест каждый, с бассейном и лифтами; школа нового образца, аналогов которой нет во всем Богучанском районе; поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену и стационаром на 12 мест. Один детский сад открылся и работает с сентября. Остальные объекты готовятся к открытию.

Фото: пресс-служба БоАЗ

В Таежном началось строительство парка культуры и отдыха «Мечта» - по грантовой программе РУСАЛа при со-финансировании минстроя Красноярского края. Выполнены все запланированные на этот год работы – разбиты дорожки, уложена брусчатка, установлены лавочки, спортивная площадка и скейт-парк, проведено озеленение и освещение. Ввод и передача объекта администрации поселка планируется в мае 2022 года. «Мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнер, как БоАЗ. С ним наш поселок обретает современный облик и привлекательность,» - подчеркнул глава таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров.