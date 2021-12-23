«Для меня Сибирь – часть моей жизни»: Владимир Путин рассказал, где любит отдыхать

Владимир Путин на отдыхе в Сибири Фото: kremlin.ru

В ходе встречи с журналистами 23 декабря 2021 года Владимиру Путину был задан вопрос о том, как он проводит свой отпуск, — известно, что он предпочитает сибирские регионы. На что глава государства ответил, что действительно, поездки в Сибирь он открыл для себя еще в начале 2000-х годов.

Фото: kremlin.ru

- Для меня – это часть моей жизни. И если меня спросят, где бы я хотел жить – в Санкт-Петербурге или Москве, я скажу: Сибирь мне тоже очень нравится. Там уникальная экосистема и уникальные люди. Это золотой фонд России – по своим ценностям и моральным качествам.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

И хотя конкретно регион он не назвал, но нам-то известно, что пару раз в год Владимир Путин приезжает вместе с министром обороны на родину Сергея Шойгу – в Республику Тыва. Прямо с аэродрома, где приземляется «борт №1», едут в тайгу, в живописные места, где их ждет рыбалка, уха, вечерний костер. Много гуляет, любит управлять техникой – вездеходом, например, ли катером. При этом Владимир Путин всегда остается на связи.

Фото: kremlin.ru

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Как сообщил в этот же день Дмитрий Песков, «глава государства и министр обороны проводят выходные в одном из регионов Сибири, где катаются на вездеходе и гуляют в тайге». (Подробнее)