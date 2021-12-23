Новогодние елки в Красноярске 2021-2022: список, открытие, где находятся Фото: ИВАНОВА Диана

Новогодние елки в Красноярске 2021-2022 открываются без торжеств второй год подряд. Однако официальный список от городской администрации опубликован. Рассказываем, где находятся городские елки.

Много елок не бывает, посчитали в мэрии Красноярске и сообщили, что по всему городу, во всех районах, горожане смогут оценить 16 новогодних символов.

Новогодние елки Центрального района Красноярска 2021-2022

- Елка на площади Революции;

- Елка на площади Мира;

- Елка в сквере Чернышевского.

Новогодние елки Октябрьского района Красноярска 2021-2022

- Елка в сквере «Серебряный;

- Елка в озеро-парке Окябрьский;

- Елка в парке Гагарина.

Новогодние елки Советского района Красноярска 2021-2022

- Елка в сквере Космонавтов;

- Елка в Татышев-парке;

- Елка в парке Солнечная поляна.

Новогодние елки Ленинского района Красноярска 2021-2022

- Елка возле ДК им. 1 Мая.

Новогодние елки Кировского района Красноярска 2021-2022

- Елка в парке на Каменке;

- Елка в сквере Каменный город;

- Елка в сквере Сибсталь.

Новогодние елки Свердловского района Красноярска 2021-2022

- Елка на площади Свердлова;

- Елка на Ярыгинской набережной;

- Елка на кольце Предмостной площади.