Новогодние елки в Красноярске 2021-2022: список, открытие, где находятся
Фото: ИВАНОВА Диана
Новогодние елки в Красноярске 2021-2022 открываются без торжеств второй год подряд. Однако официальный список от городской администрации опубликован. Рассказываем, где находятся городские елки.
Много елок не бывает, посчитали в мэрии Красноярске и сообщили, что по всему городу, во всех районах, горожане смогут оценить 16 новогодних символов.
Новогодние елки Центрального района Красноярска 2021-2022
- Елка на площади Революции;
- Елка на площади Мира;
- Елка в сквере Чернышевского.
Новогодние елки Октябрьского района Красноярска 2021-2022
- Елка в сквере «Серебряный;
- Елка в озеро-парке Окябрьский;
- Елка в парке Гагарина.
Новогодние елки Советского района Красноярска 2021-2022
- Елка в сквере Космонавтов;
- Елка в Татышев-парке;
- Елка в парке Солнечная поляна.
Новогодние елки Ленинского района Красноярска 2021-2022
- Елка возле ДК им. 1 Мая.
Новогодние елки Кировского района Красноярска 2021-2022
- Елка в парке на Каменке;
- Елка в сквере Каменный город;
- Елка в сквере Сибсталь.
Новогодние елки Свердловского района Красноярска 2021-2022
- Елка на площади Свердлова;
- Елка на Ярыгинской набережной;
- Елка на кольце Предмостной площади.