В Красноярске борются с контрафактом вместе с горожанами

Спикеры пресс-конференции Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня на пресс-конференции представители администрации города и полиции рассказали, как в Красноярске борются с суррогатом и попросили горожан сообщать о фактах незаконной торговли алкоголем.

Торговля алкоголем во временных сооружениях запрещена, однако владельцы павильонов, стремясь к получению выгоды, нарушают закон, торгуют алкогольной продукцией сомнительного качества, продают ее несовершеннолетним.

- Администрация города ведет целенаправленную работу по выявлению и демонтажу алкопавильонов, - рассказал Алексей Шувалов, заместитель главы города, руководитель департамента общественной безопасности. - С начала 2021 года демонтировано 57 временных сооружений, где были выявлены правонарушения за незаконную реализацию алкогольной продукции, ещё три должны демонтировать до конца года. Особое внимание уделяется сносу временных сооружений, расположенных на придомовой территории и торгующих алкоголем. Для разбора алкопавильона необходимо расторгнуть договор аренды земли с управляющим компаниями. Несмотря на то, что данная деятельность требует времени, дела передаются в суды, администрация продолжает работу в этом направлении.

С начала года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции изъято 29 626 литров алкогольной продукции на общую сумму более 10 млн. рублей.

- Работа по выявлению торговых точек, где торгуют контрафактом проводится постоянно, - обозначил Иван Мыглан, врио начальника полиции МУ МВД России «Красноярское». - Знаковым результатом этой работы стало обнаружение в феврале текущего года склада с 8886-ю литрами спиртосодержащих коктейлей с признаками подделки. По подозрению в обороте нелегального алкоголя оперативники задержали 40-летнего красноярца. Уголовное дело ушло в суд.

Конкретно:

В Красноярске работает круглосуточная горячая линия «Стоп, алкоголь» по телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (для направления сообщений в приложениях WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).