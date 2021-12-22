Плата за детский сад в Красноярске 2022: сколько стоит пребывание в группе полного дня

Плата за детский сад в Красноярске 2022: сколько пребывание в группе полного дня Фото: Мария ЛЕНЦ

Плата за детский сад в Красноярске 2022 увеличится на 7%. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Рассказываем, сколько стоит пребывание в группе полного дня.

Сколько стоит пребывание в группе полного дня в детском саду в Красноярске 2022

Так, плата за детский сад в Красноярске 2022 вырастет на 7%. Максимальная цена за пребывание в группе полного дня – 1908 рублей в месяц. Причины роста стоимости следующие:

- расходы на продукты питания и средства гигиены для детей;

- темпы инфляции;

Добавим, что последний раз цена за пребывание в группе полного дня в Красноярске 2022 изменялась в 2019 году.

- Размер максимальной платы за присмотр и уход за детьми в детских садах меняется в зависимости от территории региона. Так, для Красноярска максимальная плата за пребывание ребёнка в группе полного дня составит 1 908 рублей в месяц. А для Назарова или Минусинска группа кратковременного пребывания обойдется в 803 рубля в месяц, - передают в пресс-службе правительства Красноярского края.

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