Как быстро получить место в детском саду в Красноярске 2022: возможности, выплаты, отказ от очереди Фото: Мария ЛЕНЦ

Как быстро получить место в детском саду в Красноярске 2022 – один из тех вопросов, которыми задается практический каждый родитель дошкольника. Сейчас для этого множество возможностей – от получения различных льгот до получения полноценных выплат за отказ от очереди в дошкольном учреждении. Советы мамам и папам дала начальник отдела главного управления образования по Железнодорожному и Центральному районам Ольга Алиханова.

Выплата за отказ от очереди в детский сад в Красноярске 2022

Родители детей от 3 до 5 лет имеют возможность отказаться от очереди в детский сад и получать за это 6 200 рублей в месяц. Кому положена такая мера поддержки?

В 2021 году получить выплаты могут родители, которые встали в очередь до 31 марта 2019 года. Однако с 1 января 2022 года получить деньги смогут родители, вставшие в очередь до 31 марта 2021 года.

При этом родители могут в любой момент вновь встать в очередь на то же место, которое было закреплено до отказа. Но выплаты прекратятся.

Чтобы оформить отказ от очереди в детский сад в Красноярске 2022 родители должны прийти в главное управление образования города и сняться с учета очереди. Вам дадут документ о снятии с учета и памятку по сбору документов, с которыми необходимо прийти в МФЦ для завершения процедуры.

Как получить место в частном детском саду с муниципальными местами в Красноярске 2022

Получить муниципальное место в частном детском саду можно в заявительном порядке. Здесь принцип очереди не учитывается. При этом детский сад здесь гарантирует минимальный перечень услуг, такие как уход, присмотр и тд. Однако за образовательные услуги родителям придется доплатить.

Родители также имеют возможность в любой момент забрать ребенка из частного детского сада и восстановиться в очередь по первоначальной дате. Многие родители пользуются таким подходом как раз до приближения очереди в муниципальный детсад.

Дополнительные вопросы можно задать дошкольным специалистам главного управления образования Красноярска по номеру 221-32-34, либо обратиться в приемную - 221-20-33.