ГУФСИН проверит сообщения о пытках в красноярских колониях

ГУФСИН проверит сообщения о пытках в красноярских тюрьмах Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУФСИН организовала проверку после сообщений о пытках в тюрьмах Красноярского края. Видео с пытками заключенных опубликовали «Гулагу-нет».

На первом видео запечатлено, как молодой человек заходит в камеру, где его почти с порога начинают жестоко избивать двое мужчин. Через несколько минут на шум приходит сотрудник колонии, но почти сразу выходит. В итоге молодого человека заводят между двухъярусными кроватями, где продолжают избивать.

На кадрах второго видео видно, как со второго этажа здания падает человек. Инцидент попал на камеру в июле 2020 года. Правозащитники сообщают, что человека на видео выкинули в окно, через двое суток он скончался.

При этом правозащитники сообщают, что продолжают проверять информацию. На данный момент, она сообщают, что пытки были сняты в Красноярске предположительно. Тем не менее, ГУФСИН начала проверку по фактам пыток. Также свою проверку начал ЕСПЧ.

Добавим, что в октябре ведомство проводило проверку по факту пыток в красноярской ИК-1.

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