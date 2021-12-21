От мешков к контейнерам: село Миндерла переходит на новую форму сбора мусора

Разгрузка мульд и контейнеров для жителей Миндерлы. Фото: КРК

Согласно статистике, человек в среднем в день производит от килограмма до 1,5 кг мусора. Посчитаем: семья из трех человек может за день «накопить» около 4,5 килограммов, за неделю – более 30. В сельской местности при наличии своего подсобного хозяйства отходов может быть еще больше.

В селе Миндерла Сухобузимского района Красноярского края контейнеры под ТКО начали устанавливать пару лет назад, год назад появились первые мульды. Жители покупали их самостоятельно за свой счет совместно с сельсоветом. Всего приобрели 60 контейнеров и пять мульд, но их для более чем 2,5-тысячного населения села все равно не хватает.

Раньше проблему сбора мусора решали как могли:вместо контейнера ставили старые бочки. Фото: КРК

Поэтому проблему сбора мусора решали как могли: кто-то просто выбрасывал мусор в мешках на обочины, где проезжает мусоровоз, кто-то организовывал импровизированные мусорные площадки – огораживал место сбора сеткой или ставил не нужную в хозяйстве старую бочку, кто-то собирал мусор у себя дома и с нетерпением ждал приезда мусорной машины… Чтобы изменить ситуацию и сделать сбор твердых бытовых отходов более цивилизованным, глава администрации Миндерлинского сельсовета Эдуард Горн обратился к региональному оператору с просьбой помочь в установке дополнительных 8-кубовых мульд и металлических баков возле жилых домов.

Объем мульд - 8 кубов. Фото: КРК

– В прошедшие выходные в Миндерле установили еще 7 штук мульд и 50 контейнеров. Расставили по всему селу. Реализуя этот совместный с Красноярской рециклинговой компанией, мы выполняем все требования законодательства по сбору ТКО. Новые мульды и контейнеры помогут нам избежать мешкового сбора, – говорит Эдуард Горн. – Люди достаточно быстро переходят на новую форму сбора мусора – от мешков к контейнерам. Четыре раза в неделю по графику в село приезжает мусоровоз: один раз в неделю мусор вывозится на одной из улиц. Сельчане знают график. Это удобно – выбросил мусор в контейнер, ни ветром не разнесет, ни собаки не утащат. Главная беда для сельской местности – это зола. Но жители села ответственно относятся к выбросу мусора: ни один контейнер или мульда за последнее время не горели.

Обязанность оборудовать площадки для сбора мусора и устанавливать контейнеры закон возлагает на местные администрации, УК и ТСЖ. Но региональные операторы идут навстречу собственникам жилья и помогают устанавливать или обновлять контейнеры. Новые контейнеры Красноярская рециклинговая компания передала в село бесплатно под договор ответственного хранения.

Разгрузка оборудования. Фото: КРК

– Региональный оператор в рамках 1% от необходимой валовой выручки в год продолжает работу по закупке и установке мульд и контейнеров на тех территориях, где есть такая потребность, – рассказывает Дмитрий Кузнецов, директор Красноярской рециклинговой компании. – Устанавливаем там, где их никогда не было, или обновляем старый контейнерный парк. Здесь, в селе Миндерла, мы предварительно согласовали места установки. Особое внимание уделили бестарным местам сбора мусора – тем, где люди выбрасывали мусор просто в мешках. Мульды и контейнеры всем облегчают сбор мусора: людям, которые выбрасывают ТКО, больше не нужно ждать мусоровоз, караулить его. Региональному оператору также удобно работать с контейнерным парком. От бестарного мешкового сбора мусора, конечно, нужно уходить. Работу по установке мульд и контейнеров мы проводим постоянно.

В 2021 году Красноярская рециклинговая компания закупила около 1000 новых контейнеров разного объема. Больше половины из них уже расставлены. В сельскую местность передано 30 мульд, 108 контейнеров и еще 52 штуки до конца года планируется установить в селе Высотино Сухобузимского района, что тоже позволит отказаться от мешкового сбора.