Девять правил, которые могут спасти жизнь: СГК обучает школьников безопасному поведению вблизи теплосетей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских школах начались специальные уроки - «Правила безопасного поведения рядом с тепловыми сетями». Организатор - Сибирская генерирующая компания, а главная задача образовательного проекта - предотвратить детский травматизм.

Дело в том, что в Красноярске продолжается Большая стройка СГК – это масштабный ремонт, реконструкция и строительство теплосетей. Многие участки находятся рядом с учебными заведениями, поэтому важно научить школьников правильно себя вести вблизи тепловых объектов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» побывала на одном из таких уроков, готова поделиться впечатлениями и заодно напомнить правила, которые полезны всем, и детям, и взрослым.

Знания для жизни

Школа №32, куда мы пришли на урок, находится в центре Красноярска, на Красной Армии. Это одна из 50 улиц, где в следующем году теплоэнергетики планируют ремонтировать сети. А значит, будут ограждения, траншеи, трубопроводы, серьезная техника и другие составляющие большого ремонта. Все эти источники повышенной опасности, окажутся на пути детей в школу. И как бы тщательно не соблюдались все регламенты по техничке безопасности, всегда остается детское любопытство: «а что там, в яме?». Поэтому СГК сама инициирует уроки безопасности в школах, обращается к педагогам и родителям с просьбой лишний раз поговорить с детьми, напомнить им элементарные правила.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Занятие проходит на уроке ОБЖ - «Основы безопасности жизнедеятельности». Учитель Александр Николаевич Чижиков уступил место Дмитрию Семенову, старшему мастеру Красноярской теплосети. Кстати, все уроки безопасности проводят производственники - инженеры СГК. За партами - девятиклассники. По статистике, происшествия на коммунальных объектах случаются чаще всего с подростками, с мальчиками. Их любознательность, бравада друг перед другом становятся причиной несчастных случаев.

В теории правила простые: не подходить, не лезть, не трогать. Готовя урок, инженеры включили в него конкретные примеры. Случаи из жизни «работают» лучше слов.

- Видите, что на вашем пути - опасность? Не приближайтесь, обходите за три метра. Запомнили? За три метра! Недавно был случай, - рассказывает Дмитрий Семенов. - В микрорайоне Солнечном подросток, возвращаясь вечером домой, увидел пар из-под земли. Обошел облако пара, но слишком близко, примерно на расстоянии 70 сантиметров, и поэтому провалился в горячую воду. К счастью, он знал, что нужно сделать при ожогах, - быстро снял всю одежду. Обошлось без серьезных травм.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждое правило изучают подробно. Что, зачем, почему. К примеру, что такое сигнальная лента, зачем она нужна, почему нельзя за нее заходить. Но подросткам интересно там, где запреты. Недавно на улице Партизанской подросток зашел за сигнальную ленту, которой было огорожено место аварии на сетях холодного водоснабжения. Земля была влажная, напитана водой. В итоге парень завяз в глине и не смог выбраться самостоятельно. Хорошо, помогли прохожие.

«Будем внимательными!»

Итог урока - 9 правил изучено. Дома можно все повторить, рассказать родителям, братьям и сестрам: теплоэнергетики подарили ученикам специально напечатанные блокноты с правилами безопасности и ручку с напоминанием, куда звонить, если видишь открытый люк или пар из-под земли.

На переменке опрашиваем 9 «Б».

- Полезно?

- Да!

- Интересно?

- Очень!

- Будем внимательными!

Девятиклассники впечатлены. Особенно их потрясла история про коня, которая произошла в ноябре на улице Станочной. Животное наступило на крышку люка, под тяжестью она перевернулась. Конь провалился «по пояс», сильно поцарапался. Вытаскивали его тросами несколько человек.

- Люков в городе много, буду смотреть под ноги, оказывается, внутри так опасно, я не знала, - комментирует Полина Николаева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зачем лезем туда, где опасно? Наверно, чтобы понтоваться, - добавляет Глеб Денисов. - Все что я узнал сегодня, было полезно.

- Очень информативное было занятие, - благодарит за урок учитель Александр Чижиков. - И нужное. В курсе ОБЖ нет темы правил безопасного поведения рядом с теплосетями. Буду рассказать другим классам.

Новые серии открытых уроков по профилактике детского травматизма начнутся в Красноярске после зимних каникул и продлятся до октября 2022 года. Летом встречи со специалистами будут проходить в пришкольных лагерях.

Если вы хотите, чтобы такое занятие прошло в вашем образовательном учреждении, отправляйте заявку в группы Сибирской генерирующей компании в социальных сетях

ВКонтакте, Инстаграм, телеграм-канале СГК в Красноярске.

Конкретно

«Большая стройка СГК»

Программа рассчитана на 10 лет. СГК в Красноярске в 2021 году отремонтировала, модернизировала и построила с нуля больше 60 километров теплосетей. В 2022 году будут отремонтированы, реконструированы или построены участки тепловых сетей на 50 улицах общей протяженностью 53,7 км.

На заметку

Изучаем с детьми!

9 правил безопасного поведения рядом с тепловыми сетями

1. Запрещено влезать на теплосети.

2. Нельзя наступать на люки. Крышка может перевернуться.

3. Нельзя входить в облако пара, он может обжечь.

4. Коммунальная авария - не место для селфи.

5. Сигнальная лента – знак того, что здесь ходить опасно.

6. Нельзя прикасаться к оборудованию на месте аварии.

7. Любой сомнительный участок дороги лучше обойти.

8. Место парения или разлива воды нужно обходить за три метра.

9. Увидел открытый люк или пар — звони 005 или сообщи взрослым.

Уважаемые взрослые, если вы видите, что дети или подростки играют рядом с опасным объектом, остановите их!