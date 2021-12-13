Поссорился с одноклассницей, а после погиб: в Якутии школьника нашли с пулей в голове Фото: Мария ЛЕНЦ

В якутском городе Ленске погиб 12-летний школьник. Его нашли дома, с огнестрельной раной головы, от которой он предположительно и скончался. Что послужило причиной гибели подростка? Ответ на этот вопрос дадут следователи, но позже. Вопросов на самом деле много ко всем, кто окружал его, общался с ним. А сейчас – минимум общей информации. Вот что известно на этот час.

Мальчик жил с отцом и дедушкой, которые занимались его воспитанием. На учете семья не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Накануне трагедии в школе произошел конфликт между подростком и его одноклассницей, он даже ударил девочку в живот (эта информация также проверяется следователями). Администрация школы привлекла к решению конфликта классных руководителей, родителей с обеих сторон. Мальчика ждал серьезный разговор, наверняка он страшился этого.

В доме было охотничье ружье, оно хранилось в запертом сейфе. Однако где находятся ключи от сейфа, мальчик знал. Этот факт также проверяют следователи.

Перед гибелью подросток наверняка собирался на тренировку в спортивную секцию, складывал кимоно для дзюдо. Сумку с одеждой нашли в той же комнате. На месте трагедии – нашли три стреляные гильзы: один след от пули был в окне, второй в стене. И третья пуля, предположительно, оказалась смертельной, попав подростку в голову.

У следователей две версии случившегося, одна из которых – неосторожное обращение с оружием.

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