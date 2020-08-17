В Якутии 11-летнего мальчика во время игры застрелил его друг из найденного на штрафстоянке ружья

Ребенок погиб во время игры Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Якутии 11-летний мальчик погиб во время игры с ружьем. Тело ребенка обнаружили на территории специализированной стоянки, расположенной в селе Сунтар (Сунтарский район).

Трагедия произошла вечером 16 августа. Трое мальчишек тайно прошли на территорию стоянки. Проверили несколько машин, подергали за ручки – все заперты. Лишь одна оказалась открыта – УАЗ. Забрались внутрь покрутить руль. А там - два ружья! Ребята были в восторге. Схватили ружья, начали изображать охотников – целиться, нажимать на спусковой крючок…

«Один из ребят вытащил ружье МР-155 и, играя, направил в сторону другого ребенка. В результате произошел неосторожный выстрел, от которого 11-летний мальчик скончался на месте происшествия», - рассказала Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ.

Жители республики шокированы этой трагедией. Люди требуют наказать виновных по всей строгости закона:

«Инспектора ГАИ, который поставил машину на штрафстоянку судить за халатность».

Многие сочувствуют ребенку, который сделал тот роковой выстрел: «Ребенок, который это сделал, наверное, седой».

Подобный случай произошел уже 17 августа в Усть-Алданском районе Якутии. В результате случайного выстрела пострадал ребенок. Сейчас он с огнестрельным ранением находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

По обоим этим случаям проводят прокурорские проверки.

По поручению прокуратуры республики прокурорами Сунтарского и Усть-Алданского района организованы проверки по факту гибели и причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним.

- Прокуратура даст оценку всем обстоятельствам происшествий, причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Якутии. - Также прокуратура взяла на контроль результаты процессуальных проверок проводимых по указанным фактам.

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