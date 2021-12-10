«Зачем повесил? Не знаю… просто»: в Красноярском крае парень казнил кота за мяуканье в подъезде Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские задержали жителя Назарова Красноярского края, избившего кота в подъезде 23 ноября. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, 24-летних парень признался, что избил и повесил животное за мяуканье в подъезде.

Напомним, что истерзанного кота нашли в подъезде одного из многоквартирных домов Назарова 23 ноября. У малыша была сломана челюсть, выбит глаз, порезаны лапы и сожжены усы. Маленькое животное едва дышало. Кот жил в этом подъезде, местные часто его подкармливали, словом - был всеобщим любимцем. А тут кто-то буквально казнил его и оставил умирать.

Так кот выглядел после издевательств. Фото: НМОО ЗЖ "Четыре лапы" Назарово

Волонтеры же быстро отправили кота в ветклинику, где его и спасли. Полицейские же завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным» и занялись поисками живодера.

Извергом оказался 24-летний житель Назарова. Он признался, что избил кота, а затем повесил. Свой поступок он объяснил тем, что кот мяукал в подъезде:

- Три раза пнул кота, а потом повесил. Зачем повесил – не знаю… просто. А пнул, потому что он мяукал, - говорит молодой человек.

Назаровец заявил, что «виноват» и такого больше никогда не повторится, но от уголовного преследования его это не спасло. Извергу грозит 3 года колонии. Молодого человека отпустили под обязательство о явке. Но парню повезло, что полиция нашла его быстрее местных жителей. В назаровских соцсетях пользователи призывали чуть ли не линчевать виновных. Да и сейчас молодому человеку из дома лучше не выходить.

Теперь котик относится к людям с недоверием. Фото: МВД по Красноярскому краю

С котом же все в порядке. В МВД по Красноярскому краю сообщают, что малыш идет на поправку. Из желающих забрать кота выстроилась настоящая очередь:

- Кот идёт на поправку, боится, к людям не идет, но главное, что живой, - передают в полиции.

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