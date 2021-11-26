В Назарове полиция ищет живодеров, изуродовавших кота

Фото: группа в ВК НМОО ЗЖ "Четыре лапы" Назарово

Сотрудники полиции в Назарове ищут живодеров, изуродовавших кота – когда животное нашли, то у него была сломана челюсть, выбит глаз, сожжены усы, порезаны лапы, а пасть и уши были в крови. Как сообщают в МВД, по данному факту начата проверка.

Истерзанного кота обнаружили 23 ноября – в этот же день волонтеры обратились в полицию с просьбой помочь найти живодеров, а кота отправили на лечение.

- Глаз решили не удалять, наложили швы. Сейчас кот уже отошел от наркоза, лечение предстоит долгое, связки и челюсти сильно растянуты, все тело в гематомах и ранах, передние зубы отсутствуют, сам кушать пока не может, нужно кормить детскими мясными пюре, - рассказывают о состоянии замученного животного.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В подъезд, где нашли истерзанного кота выезжал участковый, сейчас сотрудники полиции выясняют личности живодеров, чтобы привлечь их к ответственности.