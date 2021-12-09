В Назарово управляющая компания снесла построенную жильцами горку. Стоп-кадр видео

Неприятная и непонятная ситуация произошла в городе Назарово – там управляющая компания снесла ледяную горку, которую во дворе многоэтажного дома построили местные жители. Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Назарово». На нем записано, как во дворе орудует трактор, ковшом рушит горку, перегребает снег в грузовик – на вывоз. А процессом руководит женщина, видимо, сотрудница УК.

Автор видео, тоже женщина и наверняка мать нескольких ребятешек, с негодованием спрашивает, что происходит. На что получает ответ: горка якобы построена незаконно. Какой именно закон нужно сюда применить, то есть каким именно нормативным актом объясняется снос горки, мастер УК объяснить не может. Ссылается: поезжайте к руководству и там спросите. А то, что его нет на месте – этого она не знает.

Ситуация на самом деле более чем странная. Так-то именно УК должна была позаботиться о том, чтобы украсить двор к Новому году, организовать развлечение для детей. А вместо этого она распорядилась снести то, что сделали местные мужчины, а ведь они работали тут по личной инициативе, вечерами, в свободное от работы время махали лопатами – для всех ребятишек двора.

Ситуация трагикомичная получается. И идет это, оказывается, от новых требований безопасности. Теперь все ледяные горки выше 40 сантиметров относятся к аттракционам, и на их открытие нужно специальное разрешение. То есть перед открытием должны приехать технические специалисты, проверить состояние, составить акт и только в том случае, если будет положительное заключение, горку официально зарегистрируют выдадут документ и можно будет открывать.

Вице-спикер Законодательного Собрания края Сергей Попов сравнил происходящие с плохим кино, в котором злодей украл Рождество. В результате из 26 город в Назарово остались только 2. А ведь на носу Новый год, школьные каникулы. И оскорбленные в своих лучших намерениях горожане. Традиция кататься с горок существует испокон веков, а сейчас ее загоняют в рамки сразу трех ГОСТов и регламентов Евразийского союза. И пока специалисты регионального управления Ростехнадзора ведут разъяснительную работу с муниципалитетами, спикер Заксобрания Алексей Додатко поинтересовался: к марту успеют завершить регистрацию горок или нет?

Кстати, что-то подобное произошло год назад в Березовском районе, в селе Маганск. Там местный предприниматель решил порадовать жителей – организовал их сделать детскую горку, сообща соорудили и нарядили елку. И поставили туалет, в общем-то вполне логично, чтобы народу не пришлось бегать по зауглам и конфузиться. Но это не понравилось главе села, подогнала к новогоднему городку грейдер и заставила тракториста снести все.