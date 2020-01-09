Похитительница Рождества: глава села велела убрать елку, поставленную местным бизнесменом перед Новым годом

«Похитительница Рождества» - так уже окрестил местный народ главу своего села Елену Авдееву. Все случилось в селе Маганск (Березовский район Красноярского края) Так бывает? – спросите. Да, бывает. Авдеева велела убрать елку и горку, а началось все с биотуалета. Именно он мозолил глаза чиновнице.

А началось все с горки…

- У меня небольшой магазин у нас в селе на Центральной улице. Вот мы с мужиками строили водоотвод к весне, а снег неподалеку в кучу сгребали, набралось на хорошую горку – чистый белый снег. Решили залить. А где горка, там и елка, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск подробности эпопеи Евгений Минчик (предприниматель, организовавший праздник в селе). – Я в администрацию к Авдеевой сходил, рассказал про планы елку установить. Она не против была, говорит: «Только безопасность и порядок – на вашей совести». Ну, я согласился. А чего елку не поставить…

Но веселье не устраивало главу села Фото: Евгений Минчик

29 декабря общими усилиями установили елку – наряжали с миру по нитке: кто-то гирлянды принес, другие – мишуру. Да, и саму елку маганцам подарили местные лесозаготовители. В общем, засверкала, запереливалась. Рядом столики поставили с лавочками – чтобы взрослые могли передохнуть, пока детвора с горки катается.

Тусовка у елки собиралась большая – и семьями с ребятишками местные приходили, и молодежь. Евгений, вдохновившись, решил даже поставить туалет – как полагается, чтобы чин по чину все было. Но сортир не угодил Авдеевой – что, мол, такое, туалет на праздничной площадке. Весь вид портит.

- В Рождество она вызвала меня к себе и говорит: «Женя, убирай туалет». Уж не знаю, что стряслось, - развел руками Минчик.

- Как же убирать, Валентиновна?! Ты представляешь, что вокруг-то станется! – удивился Минчик. – Весь снег же желтый будет…

- Убирай, говорю, - сказала как отрезала Авдеева.

- Тогда и горку с елкой убирать надо, - растерялся предприниматель.

- Убирай и горку с елкой! – стояла на своем чиновница.

Возле елки собиралось все село Фото: Евгений Минчик

Конечно, предпринимателя взяла досада. Хотел-то как лучше, а получилось – как всегда… Аккурат в Рождество Евгений подогнал к горке грейдер.

- Я подождал до вечера, чтобы ребятишки навеселились. Рождество все-таки, праздник. А потом уже вечером мы все сровняли… Если бы при людях начали убирать, такая буча была бы – мама не горюй. Всем селом ведь наряжали.

В администрации Маганского в эти дни аншлаг – названивают журналисты с одним вопросом: «Ну, как так – елку убрали у детей в разгар праздников?» Не по-людски! Но чиновница держит глухую оборону: из администрации ни шагу, на телефоны не отвечает, комментариев не дает. Местные подозревают, что Елене Авдеевой кто-то из коллег «сверху» отмашку дал, ходят слухи, что накануне приезжали «из района». Но об этом, как говорится, история умалчивает...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детишки, плохо вы себя вели!

Каких только авангардных елок на Новый год не придумали: и из конфет, и из пластиковых бутылок, и из фруктов – в общем, кто во что горазд. А в Канске, в детсаду «Аленушка», елку детям поставили… из мусорных мешков. Шок? Ну, мягко скажем – удивительно.

«Вели себя очень плохо весь год, видимо, поэтому им такую елку и поставили», - мрачно пошутили в соцсетях очевидцы.

И снабдили пост снимком той самой… «зеленой красавицы».

Елка из мусорных мешков в Канске Фото: соцсети

- А игрушки в садике, наверное, деревянные и прибиты к полу, - тут же подхватили пользователи.

Явно над елочкой потрудились воспитатели.

- Нет, елку делали сами дети из старших групп, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья, воспитатель садика. – И сделано это, конечно, не для того, чтобы поиздеваться, а в обучающих целях – чтобы ребятишки привыкали убирать мусор за собой. Мы с ними взяли разные цветные мусорные пакеты, наполнили снегом и соорудили елочку. А рядом – такого же снеговика.

Так что тревога ложная.