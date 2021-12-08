«Ах, какая женщина! Какая женщина!»: кошмарная алданская Снегурочка обратилась за ночь в пышнотелую «ягодку»

Было и стало. Фото: aldanonline

В якутском Алдане сделали макияж Снегурочке, напугавшей горожан своим необычным видом. Как сообщают жители города, пугающий вид скульптура приобрела после атак местных детей.

Пару дней назад фотографии алданской Снегурочки буквально взорвали соцсети. Темой для обсуждения стало лицо внучки Деда Мороза, «украшающее» городскую площадь. Местные жители жаловались, что нестандартный вид Снегурки пугает детей, да и взрослые старались обходить ее стороной. Пользователи соцсетей же принялись соревноваться в чувстве юмора. Кто-то «обвинил» Снегурочку в алкоголизме, кто-то предположил, что «девушка» просто не выспалась, а кто-то даже «уличил» ее в родстве с заставкой телекомпании «Вид».

Однако у большинства якутян возникал один вопрос – чем руководствовался скульптор? Но, как оказалось, кривые руки здесь не причем, и создатель снежной фигуры не черпал вдохновение в воронежских и новосибирских шедеврах. Все до боли банально. Снежную скульптуру испортили дети. Жители Алдана рассказали, что фигуру новогоднего символа буквально затыкали палками, да и вообще, всем, чем только можно.

Сразу после того, как правда вскрылась, пользователи сменили гнев на милость. А неприязнь к алданской Снегурочке перешла в сочувствие. В итоге все кончилось хорошо! Администрация услышала мольбы горожан и сделала Снегурке макияж. Фигура похорошела буквально за одну ночь! Да так, что и не узнать.

Она по-прежнему выглядит весьма нестандартно. Это не молодая и стройная внучка Дедушки Мороза, а такая умудренная опытом дама, с формами, достойная кисти творцов эпохи Возрождения. По крайней мере, именно так новый образ встретили в соцсетях:

- Отличная реклама визажистам;

- Однако, как преобразилась Снегурочка;

- Теперь это Снежная Королева;

- Ах, какая женщина! Какая женщина;

- Стала прям кровь с молоком! Мечта Рубенса;

- Была уродка, а стала модная красотка.

Дело осталось за малым. Теперь надо сделать так, чтобы Снегурочка дожила до Нового года. Будем надеяться, что в Алдане найдется защитник для такой яркой девушки.

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