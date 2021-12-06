«Видимо весь год не просыхала»: Жителей Якутии напугала Снегурочка из Алдана. Фото: dnevniki.ykt.ru/Лика1973

Жителей якутского города Алдана напугала статуя Снегурочки, установленная к Новому году. Как сообщают местные жители, фигуру раскрасили накануне. По всей видимости, якутским скульпторам не давали покоя лавры воронежских и новосибирских шедевров.

Новогодние фигуры Деда Мороза и Снегурочки пообещали жителям якутского Алдана давно. Естественно, праздничная композиция из снега должна была украсить главную городскую площадь, и, по задумке скульптора, радовать глаз горожан. Но… результат устроил далеко не всех.

Снегурочка рядом с Дедом Морозом. Фото: t.me/ykt_top

5 декабря скульптуру снегурочки раскрасили, и местные жители при взгляде на нее застыли, но не от восторга, и даже не от холода, а от ужаса и недоумения. Такого здесь не ожидал никто. Как сообщают местные жители, дети боятся даже подходить к фигуре внучки Деда Мороза.

А в соцсетях якутяне принялись упражняться в остроумии под фотографиями. Ее сравнили с логотипом телекомпании «Вид», ненакрашенной девушки и даже заподозрили Снегурку в злоупотреблении спиртным:

- Все таки снегурочки стареют. И видимо весь год не просыхала;

- Все так выглядим без ресниц, без татуажа;

- Адская алданская Снегурочка;

- Снегурочка, которая в горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит;

- Это же та голова телекомпании «Вид».

В итоге алданцы решили, что такая Снегурочка им не нужна! Люди просят снести эту скульптуру и установить новую и адекватную. Администрация пока молчит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Таинственный меценат оплатит новую скульптуру Аленки в Нововоронеже

История с устрашающей скульптурой Аленки практически уже закончилась. Но власти Нововоронежа не оставляют идею отметить 250-летие возникновение города атомщиков, ранее бывшего селом Новая Аленовка, установкой монумента легендарной основательнице этого населенного пункта. (подробнее)

«Одна другой краше»: у Аленки из Нововоронежа нашлась «сестра» в Новосибирске

Который день интернету не дает покоя Аленка из Нововоронежа. Скульптуру с недоброжелательным лицом высмеяли уже все, в итоге постамент убрали через три дня после установки. (подробнее)