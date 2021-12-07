Итоги трех научных экспедиций в Норильске: экосистема способна к самовосстановлению

В рамках Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» ученые обсудили результаты двухлетних масштабных работ на Таймыре. Фото: forumarctic.com

В Санкт-Петербурге прошел XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Эксперты обсуждали развитие инфраструктуры северных городов, грузовые перевозки по Северному морскому пути, различные проекты, поиск и предложение решений по комплексному управлению развитием Арктической зоны России. Но красной линией чрез все мероприятия шла тема экологической безопасности арктического региона.

Три экспедиции показали

Среди прочих тем участники форума подробно обсудили предварительные итоги научной работы на Таймыре и в частности в Норильском промышленном районе. В нынешнем году там побывала Большая норильская экспедиция (БНЭ), которая работала по приглашению «Норникеля». По словам вице-президента по федеральным и региональным программам компании Андрея Грачева, главным предметом изучения ученых стало состояние водных объектов, пострадавших в результате прошлогоднего разлива дизельного топлива. Несмотря на то, что после инцидента были приняты масштабные меры по устранению значительной части нефтепродуктов, требовалось оценить их влияние на экосистемы.

Вице-президент по федеральным и региональным программам компании "Норникель" Андрей Грачев. Фото: forumarctic.com

- Корпоративной науки оказалось недостаточно, нужно было привлечь еще и науку фундаментальную. Поэтому мы обратили свое внимание на Сибирское отделение РАН. Поставленные цели и задачи нашего взаимодействия стали глобальными и значимыми. Во-первых, это оценка статуса загрязнения в местах разлива. Во-вторых, изыскание оптимальных методов очистки территории. Третье глобальное направление – разработка принципов хозяйствования крупных компаний в Арктической зоне РФ, - прокомментировал Андрей Грачев.

Первая Большая норильская экспедиция, в которой приняли участие 14 сибирских научных учреждений, 35 ученых-академиков, докторов наук, кандидатов, состоялась еще в 2020 году. Результаты исследований, их объемы и значимость превзошли ожидания и вызвали всесторонний интерес. Итоги работы ученых обсуждались не только среди научного сообщества, но и на всевозможных дискуссионных площадках, широко освещались в СМИ.

Из архива первой Большой норильской экспедиции. Фото: «Норникель»

В 2021 году состоялась вторая столь же масштабная экспедиция. Ученые в течение нескольких месяцев проводили сбор проб поверхностных вод, почв и донных отложений, растительности и животных, многолетнемерзлых грунтов. В настоящее время проводится лабораторное изучение собранного материала.

- Сегодня мы четко осознаем необходимость продолжать научные исследования. Мы уверены, что их результаты дают новый импульс развитию компании, но дело даже не в собственных нуждах, а в целом в развитии арктического региона, - подвел итог Андрей Грачев.

Научный интерес

На Таймыре всё это время работала не только БНЭ – другие исследователи проявили не меньший интерес к инциденту с розливом и организовали собственные экспедиции. В частности, «Полярный фонд» Артура Чилингарова привлек 72 ученых из 10 различных институтов. В поля вышли в марте 2021 года, работали одновременно по 20-30 человек в разных точках.

Артур Чилингаров. Фото: forumarctic.com

Таким образом, как минимум две крупных экспедиции (а мы не раз ранее подчеркивали, что подобных по масштабам исследований на Таймыре не было лет тридцать), независимо друг от друга прошли по местам возможного загрязнения и всесторонне изучили экосистему. География исследований – ручей Надеждинский, реки Амбарная, Далдыкан и Норильская, озеро Пясино и вытекающая из него река Пясина – до ее устья в Карском море. Ученые собрали огромное количество проб, чтобы определить степень не только текущего загрязнения, но и так называемого исторического, то есть накопленного ранее за десятилетия антропогенного воздействия на природу.

Также исследовали растения, грибы, насекомых, птиц. Кстати, комаров в этом году было много, академики ловили их на живца – то есть на себя, и это нисколько не шутка, ведь комары – одна из важных составляющих кормовой базы. Как признались ученые, в целом полевые работы помогли открыть много нового и ранее неизученного. Это богатейший опыт, которого хватит на несколько научных работ вперед.

Руководитель полевого этапа БНЭ Николай Юркевич. Фото: «Норникель»

Равнение на рыбу

Отдельно ученых интересовало состояние рыбы, так как рыбалка – это необъемлемая часть жизни и источник пропитания коренных малочисленных народов Севера. Кроме прочего, именно рыба имеет наиболее выраженные признаки, говорящие о загрязнении среды. Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Федор Романенко в своем докладе о результатах «Полярной экспедиции» рассказал:

- Рыбу изучали тщательно. Поймали более 300 особей для опытов – сига на озере Мелком, нельму, щуку, чира на озере Пясино, гольца на озере Глубоком. Я видел 108 протоколов, в которых говорится, что содержания тяжелых металлов в органах и тканях рыб не превышено. И в них нет паразитов. То есть рыба в озере Пясино какой была чистой, такой и осталась, - подвел итог Федор Романенко.

Было отобрано большое количество различных проб. Фото: «Норникель»

К аналогичному выводу пришли и ученые Большой норильской экспедиции.

- Проводились ихтиологические исследования. Совместно с представителями коренных малочисленных народов Севера был произведен отлов рыбы. Всего было отловлено девять видов рыб, в частности, в устье реки Амбарная, реке Пясине и озере Пясино, где ранее фиксировались следы нефтепродуктов. По внешним осмотрам работы были проведены, аномалий не выявлено. Химические исследования продолжаются, - сообщил директор научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН, руководитель полевого этапа БНЭ Николай Юркевич. И добавил, что рыбу ученые не только изучали в лабораториях, но и употребляли в пищу. Как показало путешествие на Таймыр, представители КМНС ею так же благополучно питаются.

Согласно сравнительным выводам БНЭ по двум сезонам исследований, наиболее загрязненным участком остается устье реки Амбарная, однако в слоях донных отложениях озера Пясино, куда она впадает, и реки Пясины следов нефтепродуктов не обнаружено. К тому же, по словам Николая Юркевича, отмечено снижение общего влияния последствий разлива дизтоплива на экосистему. Также подтверждена значительная способность экосистемы к самовосстановлению. То есть погодные условия доминируют над техногенным воздействием.

«Эту рыбу мы сами ели». Фото: «Норникель»

Подписан ряд важнейших договоров

Возвращаясь к международному форуму «Арктика: настоящее и будущее», отметим, что он стал весьма плодотворным, а его результаты принесут свой эффект в том числе для арктических территорий Красноярского края. Например, на форуме подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Норникель» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Соглашение предусматривает взаимодействие в ходе реализации инвестиционных проектов компании на территории нашего региона, а также Забайкальского края и Мурманской области. В рамках этого документа горно-металлургическая компания получит государственную поддержку, эффективное взаимодействие с другими институтами развития и органами власти, обеспечение проектов трудовыми ресурсами.

- При реализации инвестиционных проектов одна из важнейших задач – обеспечение новых амбициозных предприятий квалифицированными специалистами. Нашим институтом развития совместно с АНО «Наша Арктика» и «Норникелем» запущен пилотный кадровый проект «Арктический призыв». На сегодняшний день собранно более тысячи заявок на трудоустройство по рабочим специальностям в Заполярный филиал «Норникеля», - прокомментировал заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРДВ Николай Запрягаев.

Другое не менее важное для севера края решение связано с включением программы «Норникеля» «Чистый Норильск» в федеральный проект «Чистая Арктика». Как отметил в рамках форума глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, «невозможна «Чистая Арктика», если в одном из ключевых наших промышленных центров не будет чисто». Напомним, что на «Чистый Норильск» «Норникель» выделяет более 40 миллиардов рублей на 10 лет. Логично будет включить эту программу в федеральный проект, тем более, что они совпадают по целям, задачам, участию волонтеров.

Кроме этого, принято решение о проведении форума коренных малочисленных народов Севера в Дудинке весной 2022 года. Также решено, что Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики поможет «Норникелю» в развитии на Таймыре экологических и туристических проектов. В свою очередь, компания озвучила предложение, важное с экономической точки зрения, - установить налоговые вычеты для геологоразведки в Арктике. Здесь находятся огромные запасы полезных ископаемых, которые в будущем составят большой вклад в ВВП страны. Но их разведка и старт добычи обходится намного дороже из-за климатических особенностей, чем в других регионах.