В Якутии 10 человек попали с больницу после отравления угарным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии едва не завершилась трагедией минувшая ночь для большой многодетной семьи. В селе Тюбя Намского района отравились угарным газом 10 человек, из которых шестеро – дети. Все они были вовремя доставлены в районную больницу, где врачам удалось стабилизировать их состояние.

Сейчас выяснением обстоятельств занимаются следователи, прокуратура проводит проверку. Вот что известно на этот час. Все пострадавшие живут в одном частном доме. Помещение отапливается электрообогревателями. Но из-за того, что произошло аварийное отключение электроэнергии, в доме стало быстро холодать (в Якутии уже наступили морозы) и тогда кто-то из старших включил бензогенератор, который имелся для таких вот экстренных случаев.

Возможно, бензонегератор был неисправен, либо его неправильно эксплуатировали, только ядовитые выхлопные газы попали внутрь помещения, спящие люди надышались им. Видимо, кто-то вовремя проснулся, поднял тревогу и таким образом удалось спасти остальных. На место вовремя прибыли спасатели и медики, всех доставили в больницу.

Как удалось выяснить, одному из пострадавших госпитализация не потребовалась, ему оказали помощь и отпустили домой. Шестерых членов семьи, среди которых была 50-летняя женщина, сначала поместили в реанимацию, но затем перевели в общую палату, когда врачи убедились, что угрозы жизни нет. Тяжкий вред здоровью не причинен, сообщили в ведомстве. Тем не менее, рассматривается вопрос перевода четверых детей, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, в Якутск.