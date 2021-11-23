«Был закрытым человеком и не привлекал к себе внимания»: красноярский раввин рассказал о завхозе синагоги, подозреваемом в педофилии

Раввин Красноярского еврейского дома Беньямин Вагнер. Фото: из личного архива

Руководитель Красноярской еврейской общины Беньямин Вагнер рассказал о завхозе синагоги Сергее Гуревиче, арестованном по подозрению в педофилии. По словам раввина, еврейская община в шоке от обвинений, предъявленных сотруднику.

Напомним, что Гуревича подозревают в иных действиях сексуального характера. По версии следствия, он показывал половые органы четырем детям 8-9 лет.

Как рассказал Вагнер, Гуревич работал в синагоге почти 10 лет. И за это время за ним не было замечено никаких странностей:

- Он поступил на работу в качестве завхоза синагоги в 48 лет, то есть, будучи уже очень взрослым человеком, производившим впечатление добропорядочности и аккуратности. По своим личным качествам он достаточно закрытый человек, никаким образом не привлекающий к себе внимания, поэтому у нас не было даже малейшего повода предположить или заподозрить человека в столь чудовищном поведении, - заявил раввин.

Вагнер также опроверг слухи о том, что Гуревич работал с детьми. По словам главы еврейской общины, тот даже не изъявлял подобных желаний. Гуревич занимался именно хозяйственной деятельность: закупкой моющих средств, организацией мелкого ремонта и другой подобной работой:

- Он никак не участвовал и не относился ни к образовательным программам для детей, ни к религиозной работе. Более того, он никогда не изъявлял желания активно участвовать в жизни общины в качестве волонтера, и никогда не претендовал на расширение своих обязанностей.

Комментируя предыдущую судимость Гуревича, Вагнер поясняется, что на момент трудоустройства прошло более 20 лет с момента совершения преступления, поэтому никто не предполагал, что история может повториться:

- У нашего бывшего завхоза уже была судимость в 1988 году, и в момент его поступления к нам на работу с той поры прошло больше 20 лет. Мы верим, что человек может раскаяться в своем прошлом и кардинально поменять свое поведение. Но, к сожалению, в данном случае этого не произошло, - утверждает Вагнер.

Он добавил, что сейчас Гуревич уволен из синагоги. Вагнер также поблагодарил следком за раскрытие всей правды об экс-совхозе и выразил надежду, что экс-сотрудник будет изолирован от общества:

- Благодаря работе СК, была обнаружена ужасающая правда, после чего мы незамедлительно уволили данного сотрудника. Поскольку суд признал его невменяемым, мы надеемся, что он будет изолирован от общества, и что с ним будут проведены все необходимые работы для его общественной реабилитации.

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