Горняк о возможных причинах взрыва на шахте «Листвяжная»: «Проблемы с вентиляцией там начались очень давно»

Горняк рассказал о возможных причинах взрыва на шахте «Листвяжной». Фото: Максим Киселев/ТАСС

Продолжается работа спасателей на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области, где утром 25 ноября произошел взрыв. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Из них подняты на поверхность 11 человек, еще 40 остаются под землей.

Спасенные горняки говорят неохотно, и это понятно – несмотря на случившееся, другую работу найти будет сложно, и после случившейся страшной трагедии, потери стольких товарищей, кому-то из них придется вернуться в шахту. Тем временем, уже официально прозвучало – на шахте, где случилось роковое ЧП, найдено больше 400 нарушений. О том, как здесь обстояли дела, рассказал горняк Виталий Сергеев, который отработал именно здесь, на «Листвяжной» около 3 лет, и ушел (переехал жить в другое место) порядка пяти лет назад.

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

- Трагедия 25 ноября для меня стала шоком. Я в тот день был на смене и узнал о происшествии, когда сел в автобус на поверхности, увидел в интернете. Мы с коллегами были в шоке. Стали звонить всем своим знакомым, кто работал в «Листвяжной». Я, к счастью, смог дозвониться до всех – кто-то был на выходном, кто-то уже вышел к тому моменту из шахты, или еще не спускался, а кто-то просто успел спастись.

Конечно, мы обсуждали, как такое могло произойти – устроили небольшой разбор ЧП, пытались понять исходя из той информации, что у нас имелась.

В «Листвяжной» я работал несколько лет, ушел с шахты около 5 лет назад, перешел на другое местно работы. Честно сказать, когда увольнялся, все было в порядке – за безопасностью шахтеров действительно следили, все возникающие проблемы устранялись. То, что произошло сейчас – это самая настоящая безалаберность, наплевательское отношение к безопасности людей, работающих на добыче. Почему безопасность перестала быть в приоритете? Самая главная причина – это деньги. Сравните цены на уголь, посмотрите статистику. Поддерживать шахты в надлежащем виде дорого, поэтому на многие вещи закрываются глаза. Причем не местным руководством, директоратом и прочими. Они также подневольные люди, все вопросы решаются куда выше.

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Судя по тому, что рассказывали шахтеры, которые работали в «Листвяжной», проблемы с вентиляцией начались очень давно. Там начало «пучить» почву в вентиляционном штреке – если говорить максимально простым языком, то земля там стала рыхлой, начала подниматься и стала неровной, сечение выработки начало сужаться. Чем меньше сечение – тем меньше подача воздуха.

Трансформация почвы существенно сузила штрек, соответственно и количество свежего воздуха туда поступало гораздо меньше. Вентиляционный штрек должен быть ровным, широким и гладким, тогда все, что не нужно и может навредить, просто выводится из шахты. А здесь это все начало копиться, причем не в маленьких количествах.

Когда почву «пучит», нужно расширить выработку. Это, соответственно, требует затрат. На участке, где произошло ЧП, этого сделано не было.

Для безопасности шахтеров также бурят дегазационные скважины, чтобы откачивать метан, скорее всего, они не были отбурены вовремя, поэтому газ скапливался и не уходил.

Второй момент – почему-то на «Листвяжной» не работали датчики нахождения людей – штуки, которые следят за шахтерами. Когда работник спускается в шахту, то его дежурный диспетчер может отследить, где он и что с ним. Тут же, судя по всему, датчики или были «для красоты» или не работали, возможно, их вообще не было – иначе бы во время спасоперации было бы понятно, где люди и живы ли они еще, перемещения все регистрируются. Это, кстати, одна из причин, по которой подъем тел будет длиться долго – шахта очень глубокая, найти всех погибших будет сложно. Ну и конечно опасность взрыва – скопление угольной пыли, метана.

Сейчас на Кузбассе массово начались проверки – буквально сегодня проверили нашу шахту, приезжала комиссия. Насколько знаю, у некоторых организаций нашли нарушения. Да, сейчас их устранят, какое-то время это будет все отслеживаться, но затем все позабудется и опять начнется работа как попало. И опять до первого ЧП.

Конечно, работники об этом говорят – у нас есть проблемы, их нужно устранить. В ответ ничего не получают и идут работать на свой страх и риск, потому что работы другой нет, хороших шахт, где действительно берегут сотрудников не так уж и много.

При спасработах погибли пятеро спасателей. Сначала называлась другая цифра – шестеро, но один спустя 19 часов вышел на поверхность, и это настоящее чудо.

- Выжившему спасателю действительно очень повезло, но и немаловажную роль сыграла его подготовка и знания, - говорит Виталий Сергеев. - Ему очень повезло, он нашел свежую струю, а потом и запечатанный самоспасатель с запасом кислорода. Скорее всего, чей-то самоспасатель отбросило взрывной волной. И ему хватило времени выйти, запас пригодного для дыхания воздуха там небольшой – при покое и ровном дыхании его хватает на 6 часов, при движении – всего на час.

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Горноспасатель находился довольно глубоко, тут ему и помогли его навыки, умение не паниковать в опасности и знания о правильном дыхании. Он смог растянуть небольшой запас кислорода и дойти до своих. Со страхом он сможет справиться – первый раз будет тяжело зайти, а потом привыкнет. Мы все привыкаем к этому, поэтому и мыслей сменить работу не возникает.

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