Новая жизнь вчерашнего мусора

607 алюминиевых банок превращаются в новый спортивный велосипед. А разбитые ёлочные игрушки – в целые, сверкающие и переливающиеся!

Алюминий можно перерабатывать бесконечно, а стекло, если его захоранивать на полигоне, никогда не разлагается в земле, в то время как 80 % отходов поддается переработке. Именно об этом познавательные ролики левобережного регионального оператора, который решил наглядно показать, что из переработанных отходов изготавливаются новые вещи, активно используемые в быту, и посильный вклад в создание этих вещей может внести каждый из нас.

Первые ролики с участием известных красноярцев, призывающих ответственно относиться к проблеме мусора и сортировать отходы, вышли еще летом. Музыканты красноярского городского духового оркестра, молодежный состав баскетбольного клуба «Енисей», альпинистки-чемпионки мира и Российской Федерации Мария Попова и Анастасия Козлова без лишних слов продемонстрировали, сколько нужных и полезных вещей можно получить из переработанного пластика и алюминия.

Новые ролики продолжают эту тему. Так, в сюжете, который снимали на территории Центра экстремального спорта «Спортэкс», чемпионы России, члены российской сборной по BMX Олег Ефимов и Никита Исаков обращают внимание на то, что для изготовления спортивного велосипеда требуется 607 алюминиевых банок.

Второй ролик снимался в частном доме-музее истории красноярской Николаевки и на красноярской фабрике игрушек «Бирюсинка», где до сих пор вручную делают елочные игрушки. Он не только рассказывает о правильном обращении со стеклянными отходами, но и настраивает зрителей на праздничный, новогодний лад.

«Кроме основной утилитарной задачи – обеспечить грамотное обращение с отходами в своей технологической зоне – наша компания выполняет экологическую миссию. Мы стараемся донести до людей важность «мусорной проблемы», которую человечество активно создаёт для себя и планеты последние десятилетия, – говорит генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. – Многие годы большинство людей даже не задумывалось, куда же деваются в конце концов многочисленные бутылки, банки и пакеты. А в итоге только в России свалками и полигонами сейчас занято около четырёх миллионов гектаров земли. И каждый день горы мусора становятся больше. Это очень тревожная тенденция. Однако наши ролики несут в себе конструктивный, позитивный посыл. Мир станет чище, если мы начнём перерабатывать значительную часть отходов. И это вполне реально!»

Посмотреть ролики можно на сайте левобережного регионального оператора www.kras-tko.ru в разделе «полезная информация», в официальных пабликах «КРК» в инстаграме, вконтакте, фейсбуке, ютубе и одноклассниках, а также на телеканалах «Енисей» и «Прима».