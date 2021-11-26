Погода в Красноярске на последние выходные ноября 2021: похолодание до -8 и пурга Фото: Мария ЛЕНЦ

На последних выходных ноября в Красноярске похолодает и поднимется сильный ветер. По информации Гидрометцентра, также возможен снегопад.

Так, в субботу, 27 ноября в Красноярске днем ожидается около – 8 градусов. Будет солнечно и без осадков. Сила ветра составит около 3 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Ночью немного похолодает – до -9 градусов. Пойдет снег и усилится ветер.

В воскресенье, 28 ноября, в Красноярске потеплеет, днем до -3 градусов. Однако солнце скроется за тучами и пойдет обильный снег. Также усилится ветер – до 6-15 метров в секунду, возможно пурга. Ночью же температура опустится до -5 градусов, снегопад ослабнет, но не прекратится. Сила ветра же не изменится.