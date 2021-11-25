Скользкая тема

- Фото: Мария ЛЕНЦ

С началом зимнего сезона среди красноярцев вновь разгорелся спор - чем обрабатывать дороги от наледи? Специальной статистики о том, как применение тех или иных противогололедных средств влияет на показатели аварийности нет, утверждают в УДИБе и ГИБДД. Сам факт их применения существенно снижает риск ДТП. Однако, у каждого из материалов (соль, песчано-соляная смесь, реагенты) есть свои преимущества и недостатки. Какие именно? Постараемся разобраться вместе с экспертами

НАТРИЕВАЯ СОЛЬ

+ экономность

- экологичность

+/- чистота

- не работает ниже -12С

- следы на обуви

- засоление почв

Да, это обычная пищевая соль. Если упростить, то после попадания на ледяную поверхность, кристаллическая структура льда разрушается и переходит в жидкое агрегатное состояние. Кстати, растворение, это ФИЗИЧЕСКИЙ процесс, а не химический, как многие думают. Получившийся соляной раствор замерзает уже не при нуле градусов, как обычная вода, а при температуре около -12. Это один из самых не экологичных способов бороться с гололедом. Соль разрушает не только лёд, но и металл с бетоном на дорожках, а также засаливает почву. После высыхания, соль может оставить видимый след на обуви.

Главные недостатки натриевой соли - это температурный режим и дорогостоящие последствия от ее применения. Когда столбик термометра падает ниже -12 градусов, соль теряет свою эффективность и больше не вступает в реакцию со льдом. Так что, с наступлением морозов, приходится искать ей замену.

ПЕСОК

- Фото: Мария ЛЕНЦ

+ независимость от температур

- экономичность

- не топит лёд

- грязь

- опасна для дыхания

- загрязняет окружающую среду

Песок в качестве противогололедного средства – обманка во всех смыслах. С одной стороны, он может применяться при любых температурах, поскольку его задача не плавить лед, а повысить шероховатость. Но тут ловушка номер один – не всякий песок способен повысить коэффициент сцепления. Слишком мелкий (речной) песок развозит только грязь. Чтобы песок работал, его частицы должны быть крупнее 1 мм. В противном случае он не работает, и оставшись на асфальте вызывает «роликовый» эффект. Шины скользят по такому песку лучше, чем по льду. Например, в соседнем Новосибирске еще 3 года назад ужесточили требования к песку. Разложив на составные то, что раньше высыпалось на дороги, выяснилось, что 85% - это были пыль, глина и частицы менее 1 мм. Как раз то, что пылит, но не работает. Сейчас фрикционные материалы, которые применяют на тротуарах и на низкоинтенсивных улицах Новосибирска – это отсевы дробления. При чем требования к содержанию глины в таких песках тоже было ужесточено. Таким образом соседям удалось вдвое снизить нормы расхода такой посыпки, значительно сократить объемы применения и сроки уборки по весне.

Ловушка номер два – косвенные расходы при использовании песка значительно выше, чем применение реагентов. Для уборки песка нужно вдвое больше техники, более частая подсыпка и дорогостоящая уборка весной. Все это выливается в то, что содержание 1 м2 дороги посыпанной песком процентов на 30 выходит дороже, чем с реагентами.

Песок часто мешают с солью в пропорциях 70/30, получая пескосоляную смесь. Главный недостаток – грязь. Она прилипает к автомобилям и обуви, скапливается на обочинах и въедается в асфальт, а весной вызывает пылевые бури и аллергические реакции, так как в мелких частицах песка плодятся грибки, споры плесени и накапливаются опасные для здоровья взвеси тяжелых металлов. Этого можно было бы избежать, если использовать песок более высокого качества, но в Красноярске это удается далеко не всегда.

“У нас песчано-гравийную смесь используют не речного песка, а пескоскальных пород. Он имеет большое содержание глины. Эта глина попадает в поры асфальта. После уборки - не происходит ее полное вычищение. И в последствии эта глиняная пыль оставшаяся в порах, все лето парит в воздухе.” - Егор Фролов, координатор краевого отделения “Федерации Автовладельцев России”.

Ловушка номер три – пескосоляная смесь опасна для экологии. В транспортном институте Миннесоты (США) еще пару лет назад заявили, что к фрикционным материалам (песок в их числе), стоит относится с осторожностью. Кроме очевидного вреда для здоровья человека и повышенного износа дорожного полотна и инфраструктуры (колея и сколы на авто), грязный песок, неся на себе тяжелые металлы от дорожного транспорта, загрязняет почвы и водоемы. А учитывая, что такое средство применяют десятками тысяч тонн за сезон – ущерб становится очевидным. Добавим еще, что в пескосоляной смеси содержится натриевая соль во внушительных количествах – на 350 г смеси до 100 г хлорида натрия. В итоге получаем двойной удар.

- Фото: Мария ЛЕНЦ

В УДИБе пояснили, что использование песка сегодня стараются минимизировать, но решение о его применении часто принимается исходя из множества факторов: температурный режим, рельеф, наличие уже образовавшегося ледяного наката или интенсивность движения на конкретном участке. В основном его применяют только для подсыпки тротуаров.

Многокомпонентные реагенты

+ эффективность

+ экологичность

+ универсальность

+ широкий диапазон температур

- технические особенности применения

Этот тип средств в мире считается наиболее эффективным, безопасным и современным. Конкретный состав может отличаться в зависимости от климатических условий, области применения и производителя, но принцип действия у многих похож. Как правило, это комбинация разных видов компонентов, в том числе ингибиторов коррозии и биофильных элементов для быстрого выведения из почв. Материал не только разрушает уже образовавшийся лед, но и препятствует его дальнейшему образованию. При правильном использовании реагенты не оставляют следов и эффективно справляются с наледью. Именно они используются на всех высокоинтенсивных дорогах в зимних странах мира.

По мнению членов “ Федерации Автовладельцев России ”, возмущение людей связано не столько c самими средствами, сколько c несоблюдением технологии их применения.

“Если бы администрация города соблюдала технологию по использованию реагента, то возможно жители города Красноярска просто бы даже не заметили использование каких-либо реагентов, а просто радовались сухой и чистой дороге в зимний период. Никто не против из нас, как общественности, применения реагента. Мы за то, чтобы администрация города соблюдала технологию.” - Егор Фролов, координатор краевого отделения “Федерации автовладельцев России”

Применением многокомпонентных реагентов кардинально отличается от технологии использования пескосоляных смесей, которыми дорожники пользовались десятилетиями.

Вместо «подождал, когда накопится снег, раскидал побольше песка, смел когда-нибудь» нужно, как поясняют специалисты, четко следить за прогнозом погоды, использовать реагент за 1,5-2 часа до появления снега или заморозков в дозах не более 1 столовой ложки на 1 м2. А потом просто сметать талый снег. Для этого нужно и метеопрогнозирование, и точная техника с дозацией, и определенное чутье. Для того, чтобы перестроиться с одной методологии на другую, требуется время, переквалификация и техническое перевооружение.

- Фото: Мария ЛЕНЦ

А также понимание со стороны участников дорожного движения. Иногда дорожные службы осознанно не выводят клин техники, чтобы убрать «кашу», чтобы не мешать движению. Так как клин двигается не быстрее 30 км/ч и в определенные часы такая уборка может парализовать город. Поэтому улицы прометают, как правило, ночью. И если днем снег все-таки идет, то его приходится терпеть под колесами авто. Он уже обработан и не превратиться в скользкий наст. Но убрать его в дневное время не всегда возможно.

К слову, для защиты здоровья и имущества, требования к противогололедным материалам, применяемым в городах, ужесточили. Согласно новому стандарту, антигололедные смеси не должны пылить, испаряться, вызывать аллергии и грязь. Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы является надежной гарантией безопасности как для человека, так и для окружающей среды.