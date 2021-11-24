Дмитрий Киреев: Потребности рынка обеспечиваем в срок и в полном объеме

«Хлеб» строительства

За десять месяцев 2021 года потребление цемента в Сибирском федеральном округе составило почти 4,9 млн тонн, что на 14,3% превысило аналогичный показатель 2020-го. Растет спрос на цемент и в Красноярском крае: за то же время вырос на 10,3% – до 887 тыс. тонн. Благодаря этому Красноярский цемзавод смог увеличить объемы реализации: в январе-октябре предприятие отгрузило потребителям 604 тыс. тонн цемента (+8,6% к десяти месяцам 2020-го).

– Увеличение спроса на «хлеб» строительства потребовало от нас координации усилий всего коллектива предприятия. И мы успешно справляемся с этой задачей, в полном объеме и в срок обеспечиваем потребности рынка, – рассказал управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Объем выпуска цемента на заводе за 10 месяцев 2021 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,9%. Мы выпустили 602 тысячи тонн цемента. Из них 172 тысячи тонн продукции с добавками, 290 тысяч тонн бездобавочного, 80 тысяч тонн для нужд комбината «Волна».

Модернизация продолжается

Приоритет предприятия – повышение уровня экологической безопасности. В 2021 году на реализацию природоохранных мероприятий на заводе выделили 42 млн рублей. Наиболее значимый проект – ввод в эксплуатацию автоматической измерительной системы контроля выбросов (АИСКВ). Измерительные и пробоотборные зонды установлены внутри дымовой трубы от вращающихся печей цеха «Обжиг», а система непрерывно их анализирует.

– На сегодняшний день любой житель города может посмотреть информацию на сайте минэкологии – какие выбросы, в каких пределах. Отмечу, что мы одни из первых в крае реализовали такой проект. Мы понимаем всю важность повышения уровня экологической безопасности производства – работаем чисто, правильно, по нормативам. Участвуем в национальном проекте «Чистый воздух», – говорит Дмитрий Киреев.

На предприятии продолжается возведение нового цеха «Помол». Сейчас идут строительно-монтажные работы, затраты на их проведение по итогам года составят 0,5 млрд руб. В цехе установят новую мельницу замкнутого цикла помола производительностью 100 тонн в час. Ее запуск даст возможность полностью обеспечить заказчиков сепарированным цементом и решить проблему сезонного увеличения спроса на него. Также в 2021-м на заводе проведены мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников цеха «Горный»: выполнено техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка. Проведенные качественно и в срок плановые ремонты оборудования во всех подразделениях завода позволяют снизить риск аварий и простоев. В 2021 году на ремонты и техническое обслуживание оборудования «Красноярского цемента» направлено 543,8 млн рублей.

КОНКРЕТНО

ООО «Красноярский цемент» - одно из ведущих предприятий стройиндустрии Красноярского края, входит в состав холдинга «Сибирский цемент». Первая печь на предприятии зажжена 26 октября 1944 года. Сейчас мощность завода – 1,1 млн тонн цемента в год. “Красцем” выпускает 8 видов цемента: 5 общестроительных и 3 специальных. Сырьевая база предприятия – Торгашинское месторождение известняка и Кузнецовское месторождение глины.