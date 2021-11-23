Гастроли декабря в Красноярске 2021: Линда, Игорь Растеряев, Горан Брегович и Елена Ваенга

В последний месяц года не пропустите важные концерты в декабре в Красноярске 2021!

Тарас Багинец (орган, Екатеринбург) 6+

2, 3,4 декабря, 19.00

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

Билеты 350-700 рублей.

Линда 18+

2 декабря, 20.00

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

Билеты 1200-2900 рублей.

Игорь Растеряев 12+

3 декабря, 19.30

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

Билеты 1500-3500 рублей.

Раневская: сквозь смех и слезы 12+

Актерский состав: Ольга Кирсанова-Миропольская, Сергей Гамов, Наталья Лыжина, Ульяна Чекменева, Любовь Макеева

4 декабря, 19.00

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

Билеты 800-4500 рублей.

Горан Брегович 6+

6 декабря, 19.00

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

Билеты 2000-5000 рублей.

Елена Ваенга 16+

11 декабря, 19.00

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

Билеты 1600-4000 рублей.

Stand Up Show 18+

Стас Старовойтов, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Андрей Атлас

16 декабря, 19.00

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

Билеты 1200-3000 рублей.

Новогоднее семейное шоу «Иллюзия обмана» 6+

16 декабря, 19.30

ГорДК «Правобережный»

Ул. Коломенская, 25

Билеты 500-1500 рублей.

"Гитарная фиеста" Эрик Франсери (Франция). "Виртуозы Красноярска" 12+

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

19 декабря, 17.00

Билеты 600—1000 рублей.

Концерты

«Песни на все времена» 6+

Накануне Дня матери Красноярский духовой оркестр представит легкую и невероятно атмосферную музыкальную программу «Песни на все времена»!

В программу войдут лучшие, а самое главное, нестареющие музыкальные композиции, которые запомнились многим поколениям, но продолжают быть актуальными и сейчас: «Синяя вечность», «Старый клен», «Дорогой длинною», «Вечная любовь» и многое другое.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Валентина Ермакова, Андрей Домахин и Денис Гречишкин.

Дирижеры: Илья Богов и Виталий Троян

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение

Справки по тел. 294-43-79

ГорДК «Правобережный»

Ул. Коломенская, 25

27 ноября, 17.00

Билеты 250-350 рублей.

Рояль, виолончель и скрипка — трио Кирилла Рихтера 12+

Кирилл Рихтер — композитор и исполнитель, среди работ которого есть сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, балеты, музыка для артхаусных драм, фантастических блокбастеров, а также оригинальная тема чемпионата мира по футболу — 2018.

За каждым сочинением Кирилла Рихтера стоит сюжет, пусть и не всегда очевидный. В концертной программе зрители услышат произведения из альбома “Chronos”, работа над которым велась несколько лет. В него вошли студийные версии сочинений для фортепиано, скрипки и виолончели. Бессменные участники трио Август Крепак (виолончель) и Алёна Зиновьева (скрипка) выйдут на сцену вместе с Кириллом Рихтером, чтобы исполнить для слушателей как знакомые сочинения, так и новые композиции Кирилла, предвосхищающие грядущий альбом.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 ноября, 19.00

Билеты 800—1800 рублей.

Акция

Килограмм каши 0+

Ежемесячное мероприятие по сбору круп и корма для подопечных общественной организации «Верность». Акция проходит в последнее воскресенье месяца в молодежных центрах города.

Молодежный центр «Зеркало»

ул. Бограда, 65

Молодежный центр «Новые имена»

ул. Вавилова, 25а

Молодёжный центр «Своё дело»

ул. Высотная, 15

МТБЦ Пилот

Аэровокзальная, 10

28 ноября с 11.00 до 14.00.

26 декабря с 11.00 до 14.00.

Куда еще пойти

Курс лекций «Опыты искусства: арт-рынок» 18+

Пятый сезон «Опытов искусства» посвящен коллекционированию и арт-рынку. Коллекционерами становятся не от излишка денег или знаточества искусства, а потому что это игра. За четыре встречи правила игры коллекционирования современного искусства и выхода на арт-рынок будут усвоены — и к новому году слушатели курса будут готовы участвовать в настоящем аукционе, который проведут в музее.

Расписание лекций:

25 ноября, 19.00— 21.00 «Эстимейт: современное искусство. Зачем его покупать и почему оно столько стоит?»

9 декабря, 19.00—21.00 «Бид: шаги продвижения»

23 декабря - Аукцион

25 декабря, 19.00—21.00 "Нематериальное искусство — продается и покупается?

Музей «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

Стоимость билета на каждую лекцию — 400 рублей, на весь курс — 2000 рублей, пенсионерам — бесплатно.

Фестиваль Арткино. Альманах №1 12+

Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – крупнейший в России национальный фестиваль короткого метра, который проходит ежегодно в Москве и ещё 55 городах России. За время, равное по продолжительности полнометражному фильму, зритель может увидеть картины в разных жанрах и пережить различные эмоции. В первый сборник лучших фильмов за всю историю фестиваля Арткино вошли две комедии «Регистраторша», «Каждый первый», мелодрама «Забытое» и артфильм «Я закрываю глаза». Это настоящие шедевры, получившие множество фестивальных призов.

Дом кино

Пр. Мира, 88

25-28 ноября, 10.15, 14.15, 18.40

Билеты 150 рублей.

Фестиваль «Герой. Спецпрограмма» 6+

В Красноярском крае пройдут показы фильмов – победителей Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»-2020. Зрителям будут представлены 32 лучшие картины более чем на 25 площадках региона.

В программе открытия:

25 ноября. «Синема Парк. Галерея Енисей» (ул. Дубровинского, 1и):

19.00, зал № 10 – специальный показ фильма «Красные браслеты – Как все начиналось» (реж. Биндер Ф., Германия, 2019, 115 мин., 12+) – обладателя Гран-При Фестиваля «Герой»-2020. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 25 по 27 ноября

Площадки фестиваля и расписание на сайте geroyfilm.ru

Вход свободный.

ФОТО - ХАЙКИНГ

Все маршруты и их описание размещены в Мобильном приложении "Красноярский хайкинг" и на сайте хайкинг.рф. Там же можно зарегистрироваться на маршрут.

Спорт

Каток на площади Мира 0+

Доступ на каток организован сеансами по 1,5 часа. Начало сеансов в будние дни в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. В выходные добавлен дополнительный сеанс катания в 10.00, а с пятницы по воскресенье — еще и в 22.00.

Прокат коньков — 250 рублей взрослым и 200 рублей детям до 13 лет включительно.

Площадь Мира

Ежедневно

Билеты 250 рублей в будние, 400 рублей в выходные, дети до 7 лет бесплатно.

Фанпарк «Бобровый лог» - горнолыжный сезон открыт

20 ноября здесь стартовал горнолыжный сезон «Снег 2021*22».

Для горнолыжников и сноубордистов в тестовом режиме открылась трасса №13 на склоне подъемника К2 и учебный склон №1 (под скалодромом).

Открытие трассы №9 (подъемник К1) и других горнолыжных трасс произойдет позже по готовности снежного полотна, о чем будет сообщено дополнительно.

С 20 ноября по 31 декабря 2021 года для посетителей действуют цены «низкого сезона». Они зависят от дня недели и количества подъемов.

Домашние игры команд мастеров

Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2021/2022.

ХК «Сокол» (Красноярск) – ХК «Ермак» (Ангарск)

«Платинум Арена Красноярск»

ул. Лесников, 21

25 ноября, 19.00

Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2021/2022.

ХК «Сокол» (Красноярск) – ХК «Омские крылья» (Омск)

«Платинум Арена Красноярск»

ул. Лесников, 21

27 ноября, 17.00

Первенство России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги. Сезон 2021/2022

ФК «Енисей» (Красноярск) – ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)

«Футбол-Арена Енисей»

ул. Новгородская 5, стр.7

27 ноября, 16.00

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Сезон 2021/2022

ЖБК «Енисей» – ЖБК «МБА» (Москва)

СК «Арена. Север»

ул. 9 Мая, 74

28 ноября, 17.30