Гастроли декабря в Красноярске 2021: Линда, Игорь Растеряев, Горан Брегович и Елена Ваенга

В последний месяц года не пропустите важные концерты в декабре в Красноярске 2021!
Тарас Багинец (орган, Екатеринбург) 6+
2, 3,4 декабря, 19.00
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
Билеты 350-700 рублей.
Линда 18+
2 декабря, 20.00
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
Билеты 1200-2900 рублей.
Игорь Растеряев 12+
3 декабря, 19.30
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
Билеты 1500-3500 рублей.
Раневская: сквозь смех и слезы 12+
Актерский состав: Ольга Кирсанова-Миропольская, Сергей Гамов, Наталья Лыжина, Ульяна Чекменева, Любовь Макеева
4 декабря, 19.00
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
Билеты 800-4500 рублей.
Горан Брегович 6+
6 декабря, 19.00
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
Билеты 2000-5000 рублей.
Елена Ваенга 16+
11 декабря, 19.00
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
Билеты 1600-4000 рублей.
Stand Up Show 18+
Стас Старовойтов, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Андрей Атлас
16 декабря, 19.00
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
Билеты 1200-3000 рублей.
Новогоднее семейное шоу «Иллюзия обмана» 6+
16 декабря, 19.30
ГорДК «Правобережный»
Ул. Коломенская, 25
Билеты 500-1500 рублей.
"Гитарная фиеста" Эрик Франсери (Франция). "Виртуозы Красноярска" 12+
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
19 декабря, 17.00
Билеты 600—1000 рублей.
«Песни на все времена» 6+
Накануне Дня матери Красноярский духовой оркестр представит легкую и невероятно атмосферную музыкальную программу «Песни на все времена»!
В программу войдут лучшие, а самое главное, нестареющие музыкальные композиции, которые запомнились многим поколениям, но продолжают быть актуальными и сейчас: «Синяя вечность», «Старый клен», «Дорогой длинною», «Вечная любовь» и многое другое.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Валентина Ермакова, Андрей Домахин и Денис Гречишкин.
Дирижеры: Илья Богов и Виталий Троян
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Справки по тел. 294-43-79
ГорДК «Правобережный»
Ул. Коломенская, 25
27 ноября, 17.00
Билеты 250-350 рублей.
Рояль, виолончель и скрипка — трио Кирилла Рихтера 12+
Кирилл Рихтер — композитор и исполнитель, среди работ которого есть сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, балеты, музыка для артхаусных драм, фантастических блокбастеров, а также оригинальная тема чемпионата мира по футболу — 2018.
За каждым сочинением Кирилла Рихтера стоит сюжет, пусть и не всегда очевидный. В концертной программе зрители услышат произведения из альбома “Chronos”, работа над которым велась несколько лет. В него вошли студийные версии сочинений для фортепиано, скрипки и виолончели. Бессменные участники трио Август Крепак (виолончель) и Алёна Зиновьева (скрипка) выйдут на сцену вместе с Кириллом Рихтером, чтобы исполнить для слушателей как знакомые сочинения, так и новые композиции Кирилла, предвосхищающие грядущий альбом.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
27 ноября, 19.00
Билеты 800—1800 рублей.
Килограмм каши 0+
Ежемесячное мероприятие по сбору круп и корма для подопечных общественной организации «Верность». Акция проходит в последнее воскресенье месяца в молодежных центрах города.
Молодежный центр «Зеркало»
ул. Бограда, 65
Молодежный центр «Новые имена»
ул. Вавилова, 25а
Молодёжный центр «Своё дело»
ул. Высотная, 15
МТБЦ Пилот
Аэровокзальная, 10
28 ноября с 11.00 до 14.00.
26 декабря с 11.00 до 14.00.
Курс лекций «Опыты искусства: арт-рынок» 18+
Пятый сезон «Опытов искусства» посвящен коллекционированию и арт-рынку. Коллекционерами становятся не от излишка денег или знаточества искусства, а потому что это игра. За четыре встречи правила игры коллекционирования современного искусства и выхода на арт-рынок будут усвоены — и к новому году слушатели курса будут готовы участвовать в настоящем аукционе, который проведут в музее.
Расписание лекций:
25 ноября, 19.00— 21.00 «Эстимейт: современное искусство. Зачем его покупать и почему оно столько стоит?»
9 декабря, 19.00—21.00 «Бид: шаги продвижения»
23 декабря - Аукцион
25 декабря, 19.00—21.00 "Нематериальное искусство — продается и покупается?
Музей «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
Стоимость билета на каждую лекцию — 400 рублей, на весь курс — 2000 рублей, пенсионерам — бесплатно.
Фестиваль Арткино. Альманах №1 12+
Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – крупнейший в России национальный фестиваль короткого метра, который проходит ежегодно в Москве и ещё 55 городах России. За время, равное по продолжительности полнометражному фильму, зритель может увидеть картины в разных жанрах и пережить различные эмоции. В первый сборник лучших фильмов за всю историю фестиваля Арткино вошли две комедии «Регистраторша», «Каждый первый», мелодрама «Забытое» и артфильм «Я закрываю глаза». Это настоящие шедевры, получившие множество фестивальных призов.
Дом кино
Пр. Мира, 88
25-28 ноября, 10.15, 14.15, 18.40
Билеты 150 рублей.
Фестиваль «Герой. Спецпрограмма» 6+
В Красноярском крае пройдут показы фильмов – победителей Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»-2020. Зрителям будут представлены 32 лучшие картины более чем на 25 площадках региона.
В программе открытия:
25 ноября. «Синема Парк. Галерея Енисей» (ул. Дубровинского, 1и):
19.00, зал № 10 – специальный показ фильма «Красные браслеты – Как все начиналось» (реж. Биндер Ф., Германия, 2019, 115 мин., 12+) – обладателя Гран-При Фестиваля «Герой»-2020. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
С 25 по 27 ноября
Площадки фестиваля и расписание на сайте geroyfilm.ru
Вход свободный.
ФОТО - ХАЙКИНГ
Все маршруты и их описание размещены в Мобильном приложении "Красноярский хайкинг" и на сайте хайкинг.рф. Там же можно зарегистрироваться на маршрут.
Каток на площади Мира 0+
Доступ на каток организован сеансами по 1,5 часа. Начало сеансов в будние дни в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. В выходные добавлен дополнительный сеанс катания в 10.00, а с пятницы по воскресенье — еще и в 22.00.
Прокат коньков — 250 рублей взрослым и 200 рублей детям до 13 лет включительно.
Площадь Мира
Ежедневно
Билеты 250 рублей в будние, 400 рублей в выходные, дети до 7 лет бесплатно.
Фанпарк «Бобровый лог» - горнолыжный сезон открыт
20 ноября здесь стартовал горнолыжный сезон «Снег 2021*22».
Для горнолыжников и сноубордистов в тестовом режиме открылась трасса №13 на склоне подъемника К2 и учебный склон №1 (под скалодромом).
Открытие трассы №9 (подъемник К1) и других горнолыжных трасс произойдет позже по готовности снежного полотна, о чем будет сообщено дополнительно.
С 20 ноября по 31 декабря 2021 года для посетителей действуют цены «низкого сезона». Они зависят от дня недели и количества подъемов.
Домашние игры команд мастеров
Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2021/2022.
ХК «Сокол» (Красноярск) – ХК «Ермак» (Ангарск)
«Платинум Арена Красноярск»
ул. Лесников, 21
25 ноября, 19.00
Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2021/2022.
ХК «Сокол» (Красноярск) – ХК «Омские крылья» (Омск)
«Платинум Арена Красноярск»
ул. Лесников, 21
27 ноября, 17.00
Первенство России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги. Сезон 2021/2022
ФК «Енисей» (Красноярск) – ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
«Футбол-Арена Енисей»
ул. Новгородская 5, стр.7
27 ноября, 16.00
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Сезон 2021/2022
ЖБК «Енисей» – ЖБК «МБА» (Москва)
СК «Арена. Север»
ул. 9 Мая, 74
28 ноября, 17.30