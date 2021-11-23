Эльф чистоты и грузчик с интеллектом: 15 неподражаемых перлов с сайтов по поиску работы

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«Нужны ваши горящие глаза», «стремление работать и зарабатывать» и не забудьте «жажду развиваться»! Желательно круглосуточно, без перерывов на обед и сон. Что это, страшный сон соискателя? И по совместительству – любимые клише кадровиков. Впрочем, жизнь не стоит на месте: пандемия – рынок труда будоражит. А, значит, прямо сейчас рождаются новые перлы от эйчаров. «Комсомолка» изучила несколько сайтов по поиску работы и выбрала самые выдающиеся предложения. Без преувеличения, креативом они разят.

Когда перемудрили с названием

Даже начинающий кадровик знает: первое, на что смотрит соискатель, - название вакансии. Поэтому стоит указывать самый привычный – ПОНЯТНЫЙ – вариант. Не «страж у врат», а охранник, не «рулевой», а водитель. Иначе человек, пролистывая ленту, элементарно проскочит мимо. Но нет, работодатели так просто не сдаются. И что на выходе?

Студии йоги, например, срочно требуется фея чистоты (или эльф, не суть). Правда, за магические пассы по очистке помещения платить обещают ну о-о-о-очень скромно – от 20 тысяч на руки. Это за работу два через два дня – с десяти до десяти. Лайфхак: если зарплаты не хватит, фее со шваброй не возбраняется напитываться благодатью прямо на месте – ОМ!

А как вам загадочная вакансия под названием «Архитектура бровей»? Да-да, именно так, это не опечатка. Чем салону не подошел модный нынче «бровист» или «мастер по бровям», вопрос. Ясно одно: за эту самую архитектуру, неожиданно ворвавшуюся в бьюти-словарь, готовы выложить от 30 тысяч в месяц.

А тут эйчары пошли вразнос. И выдали сразу две фееричные вакансии (от одной компании). Разыскивают специалиста по волшебству (на зарплату от 50 тысяч) и менеджера по счастью. В переводе на человеческий: нужны продажники. Интересно, что второй ценится выше – до 100 тысяч. Но к нему и требований больше, главное из которых – опа! - «делать клиентов счастливее». Похоже, они там все такие… волшебники.

Служить бы рад

Список обязанностей потенциального сотрудника – это настоящая соловьиная песня кадровика. Соблазн велик, «хотелок» можно выкатить вагон. Да и в формулировках некоторые не стесняются. Меж тем описывать обязанности надо предельно четко, советуют специалисты. Только кто их слушает?

Казалось бы, ничего криминального. Руководитель агентства недвижимости ищет бизнес-ассистента (на 30-40 тысяч). И приводит перечень дел, среди которых значится: «Напоминание сотрудникам о миссии компании и контроль за выполнением планов и задач». М-м-м, миссия, говорите? Значит, нужен мотиватор плюс надзиратель в одном лице. И тут – финальный аккорд: «Хотя наш коллектив очень дружный и сплоченный, из-за функций контроля и надзора особой любви, скорее всего, не последует, но неуважения и игнора уж точно не будет». Скорее всего, или место все-таки проклято?

Теперь – короче и конкретнее. Сауна приглашает на работу женщину-администратора. График сменный – сутки через двое, плата – 5 тысяч за выход. Что нужно? «От вас – выглядеть шикарно. Всему остальному научим. Иногородним предпочтение», - бесхитростно вываливают работодатели. Вперед, шикарные!

А вот на связи рекламная мастерская. Ей понадобился грузчик, но – с интеллектом! Обязанности вполне себе примитивные - подача и перемещение материалов, подсобная работа. И за все про все 25 тысяч. Любопытно, как будут тестировать на интеллект, и последует ли оплата за допфункцию?

Тоже интересный вариант: детсаду требуется няня. Все стандартно: от 18 тысяч в месяц, можно со своим ребенком. Кроме одного: нянечка должна быть аккуратной и чИстолюбивой. Ради нее кадровик не поленился - выдумал новое слово. Чем ему не угодило привычное – «чистоплотность» - осталось за кадром.

От души, душевно, в душу

Уж сколько раз твердили миру: составляете текст вакансии, поубавьте эмоций. Восклицания или категоричные утверждения могут только раздражить или даже отпугнуть. Но это теория, а на практике – в каждом пятом объявлении - цунами вопросов и смайликов: «Надоело сидеть в салоне без клиентов? Не хотите больше работать в бардаке и при постоянной текучке кадров? Тогда приходите к нам! В студию маникюра. Сделаем из вас специалиста топ-уровня! Хотите устроиться на реально хорошую работу?».

Или сеть японских ресторанов ищет администратора. Строго ДУШЕВНОГО, другой здесь не приживется. «Наша вакансия для тебя, если ты умеешь солнечно улыбаться и заряжать людей энергией, - камлают эйчары. - Наши гости любят приходить к нам и общаться».

Э-э-э, мы тут про работу или…? Но кадровик не унимается: «Мы ДУШЕВНО относимся к своим работникам. И ждем тебя, чтобы вместе соблюдать ДУШЕВНЫЕ стандарты обслуживания». Серьезно?

Кроме «солнечного» администратора, сеть зазывает помощника повара. Да не обычного, а, цитируем, одаренного силой япона-кухни: «Умеешь готовить WOK так, что Columbia Pictures не представляет? Любишь роллы больше жизни? Ты - герой нашей сети! Приглашаем повара на час, два, три, а лучше на всю жизнь - до пенсии, ведь с нами можно все, всегда и везде».

Дальше – больше. А работодатель, приглашающий за 40 тысяч обычного риелтора, решил пойти с козырей. «Секрет моего успеха в том, что я бы не упустил возможность, которую только что упустили вы», - сходу огорошивает он соискателей цитатой Билла Гейтса. А потом добивает общими рассуждениями – еще на страницу. Приводим самый выдающийся пассаж: «Людей можно разделить на тех, кто «Рррррр» и тех, кто «Мууууу». Вторых гораздо больше, чем первых. Потому что так проще. Если вы чувствуете, что относитесь к тем, кто «Рррррр», тогда вам к нам!». А есть еще люди «Иго-го», им куда?

А вот – вакансия-катастрофа, даже целых две, от одного парка развлечений. Набираемся терпения - внимаем:

«Хай, бро! Всегда мечтал работать с детьми? Тогда чего ты ждешь? Парку нужна твоя помощь, в нашем волшебном мире траблы с инструкторами игровых элементов, выручишь нас? Ну, по-братски! Наш парк чуть поменьше Диснейленда, но по увлекательности, не знаем, не знаем… Наверное, думаешь, что уровень отбора очень высокий, пффф… (это на зарплату от 21 600 рублей – прим.ред.) Всего-то нужно 3 высших образова… Ладно, шутка. Все, что потребуется это: огромное желание работать, любовь к детишкам, а также важна внимательность, чтобы никто себе шею не сломал».

Или это: «Привет! У нас есть к тебе один вопрос, ты аниматор, да? И до сих пор не написал нам? Вот это рофл! Мы ищем как раз таких талантливых челов, как ты! Мы дадим тебе костюм, тонну реквизита и напишем за тебя сценарий, но сори, нужно будет немного поработать с этим всем. А наши сценарии… Джеймс Кэмерон нервно курит в сторонке. От тебя требуется актерская игра, как у Ди Каприо, ну или чуть-чуть получше. Для нас важно, чтобы ты стал частью нашей семьи. Будешь идти — ИДИ, если с испугу не свернешь. Только так побеждают!». Цена вопроса, к слову, 50 тысяч.

Напоследок еще одна вакансия – бизнес-ассистент Иванова Ивана Ивановича (данные заменены, но это правда – в названии вакансии указано полное ФИО работодателя).

Первым делом босс скромно и непритязательно информирует о своих планах – вырасти в компанию с миллиардными оборотами. Потом интригует: жизнь ассистента будет, как американские горки, сплошные задачи-сюрпризы. На испытательном сроке предлагает в том числе, спроектировать для компании офис мечты. И видит в помощнике реального супермена. Требования к кандидатам: «Главные ценности в жизни - это расти, становиться сильнее, при этом оставаться порядочным человеком. У вас есть достижения (медали, разряды). Готовы работать от рассвета до поздней ночи. Хотите найти дело на всю жизнь (свою стаю гуру и чемпионов)». И за это «Золушке» предлагают 50 тысяч на испытательном сроке и смутные перспективы когда-нибудь стать топ-менеджером. При постоянном перевыполнении плана. От зари до зари, как мы помним. Ну, что тут еще добавить? Аплодисменты, занавес.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Рычков, практикующий психолог с 20-летним опытом

Современный мир разнообразен, в нем возможно абсолютно все, включая такие странноватые предложения. И для определенной категории людей, креативных, находящихся в поиске, попробовать себя на подобных местах может быть даже любопытно. Если человек молод - лет до 35-35, если у него достаточно времени и ресурсов, почему нет? Ну а для консервативных, традиционных работников такие авантюры неприемлемы, это всегда стресс.

Как распознать: ваше место или нет? Здесь стоит ориентироваться на первое впечатление от знакомства с вакансией. Если это раздражение, отторжение, тогда сразу отметаем.

… В последнее время у меня много клиентов-бизнесменов. Они в один голос жалуются, сейчас мало кто хочет работать. Начиная от грузчиков, заканчивая топ-менеджерами. Найти адекватного специалиста очень проблематично. Рынок полупустой. Вероятно, с помощью таких «креативных» объявлений работодатель пытается выделиться из общей массы, обратить на себя внимание.

Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области трудового законодательства:

- Оригинальные объявления появляются по вполне понятной причине. В информационном шуме, в котором мы все находимся, важно, чтобы тот, кого ищет работодатель, увидел объявление, ВЫДЕЛИВ его среди остальных. То есть это, по сути, просто маркетинговый ход. Точно также некоторые кандидаты, размещая свое резюме, делают это даже в стихах. Цель одна – привлечение внимания.

Если говорить об эффективности таких объявлений, здесь все зависит от позиции. Мы прекрасно понимаем, какие, например, люди устраиваются уборщиками, а какие – финансовыми директорами. И там, и там креатив сработает вряд ли. Он действенен тогда, когда идет акцент на МОЛОДУЮ аудиторию. Особенно, если это привлечение соискателей моложе 20. Таких людей можно назвать «игровыми», никакую серьезную информацию по вакансии они просто не считают. Причем «игровой» возраст может продолжаться и до 30 лет, особенно если это связано с определенными профессиями – IT-сфера, маркетинг, реклама…

Какие специалисты сейчас в дефиците? Это все, что относится к IT, медицине и неквалифицированной работе, а именно — перемещению товаров (водители, курьеры, экспедиторы и так далее). «Дистанционка», введение ограничений – специфика нашего времени вызвала на рынке резкий бум. И сейчас это очень высокооплачиваемые позиции. Так, например, зарплата курьера на рынке Москвы выросла в два с лишним раза (с 2019 года).