История духовного пути: к истокам Древнего Китая

Надежда Лай

Накануне этой даты волонтер Фалуньгун рассказала о тайных репрессиях на этнической родине. Надежда Лай – китаянка голубых кровей, однако живет она в Сибири. Её родители – купцы и аристократы из Сычуани. Однако о былых богатствах Надежда узнала лишь после смерти отца и матери. Те скрывали своё происхождение даже от детей.

Бегство в Россию

Сычуань – это юго-западная провинция Китая, житница страны. Отцу Надежды принадлежала одна из центральных улиц в городе Чунцин, который был тогда столицей Сычуаня.

Причина, по которой родители боялись рассказывать о своем прошлом, – пережитые ими ужасы Культурной революции 60-х. Тогда 30-летних мать и отца Надежды выслали на «перевоспитание» в село, откуда они бежали в соседний СССР.

Богатые и образованные китайцы, являющиеся носителями пятитысячелетнего культурного наследия, верили в божественное происхождение человека. Репрессии против них, с одной стороны, давали возможность новой власти присвоить их богатство, а с другой – облегчали внедрение атеизма в умы людей.

ФалуньДафа возрождает древнюю культуру

Карманной книгой маленькой Нади был сборник цитат Конфуция и Лао Цзы. Раскрыть заложенный в них смысл получилось гораздо позже, через увлечение древним цигун Фалунь Дафа.

С древних времён в Китае существовала культура совершенствования, основанная на определённых духовных и нравственных принципах.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) также имеет древнее происхождение, относится к системе Будды и основан на вселенских принципах Истина, Доброта, Терпение. Поэтому, хотя в практике есть пять эффективных энергетических упражнений и медитация, неотъемлемым условием достижения здоровления является улучшение своего характера, устранение плохих мыслей и привычек, доброе и терпеливое отношение к окружающим.

Надежда Лай

Мудрость восточной практики дарит вдохновение и помогает Надежде, многодетной маме, сохранять гармонию в семье.

«Древняя китайская культура заложила глубокие нравственные принципы. Но, живя в современном обществе, легко потерять эти ориентиры. Дафа помогает мне преодолеть любые жизненные испытания, в сердце всегда оставаться спокойной и доброжелательной к другим людям».

Кроме того, занятия Фалуньгун благотворно повлияли на здоровье женщины: перестали болеть суставы, прошли головные боли.

Трагедия повторяется

Открытием для Надежды стало то, что традиционную культуру в Китае подавляют до сих пор. И объект – как раз практика, которой занимается она сама.

В 2004 году Надежда с детьми переезжала к мужу в Пекин, где он работал. Но в аэропорту Шеньян женщину задержали, так как ее фамилия была в черных списках из-за занятий Фалуньгун. Надежду депортировали в Россию, разлучив с семьей и маленькими детьми.

К счастью, дочкам в 2005 году удалось приехать на каникулы к маме в родной Иркутск. Недолго думая, они решили не возвращаться в Китай, так как в России чувствовали себя свободными.

Право на жизнь без насилия

Несмотря на такие трудности, Надежда все же имеет возможность свободно практиковать, чего лишены её друзья в Китае.

- 30 октября в России чтят память людей, пострадавших и погибших в ходе политических репрессий. Я отношу себя к ним. В свободное время в качестве волонтера рассказываю о тайных репрессиях на этнической родине и собираю подписи под петицией с призывом прекратить преследование Фалуньгун в Китае, - говорит Надежда.

Ознакомиться с практикой можно онлайн на бесплатных вебинарах: falungong.ru