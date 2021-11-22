Красноярские врачи экстренно доставили тяжелобольного ребенка в Москву на пассажирском самолете

Фото: Минздрав

Из Красноярска в Москву местные врачи смогли доставить 13-летнего тяжелобольного ребенка на пассажирском самолете. Как сообщают в пресс-службе Минздрава, транспортировка происходила в специальном модуле, который располагался поверх 9 пассажирских кресел.

У 13-летнего мальчишки - лимфома Беркитта брюшной полости в третьей стадии. Его состояние постоянно требовало регулярного оттока жидкости из легких и постоянного диализа (помощь искусственной почки – прим.ред). Также у мальчика имелись и другие нарушения. Все эти факторы требовали немедленной помощи, поэтому было принято решение доставить ребенка в Москву для лечения в онко-центре в самые кратчайшие сроки.

На реанимационной машине юного красноярца привезли в аэропорт, где он прошел досмотр в медпункте аэропорта. Мама и сопровождающий врач в это время регистрировались на рейс в общем порядке. Затем ребенка на амбулифте доставили ко входу в самолет и подняли в салон.

В пассажирских самолетах для перевозки лежачих пациентов предоставляется специальное транспортное место – это модуль на 9 креслах, на котором устанавливаются носилки. Пациент зафиксирован пятиточечными ремнями безопасности, и на протяжении всего полета находится в горизонтальном положении. Есть также возможность изолировать пациента специальными шторками.

- Сложность этой ситуации в том, что если в самолет санавиации мы можем брать любое оборудование, которое может оказаться необходимым для оказания медицинской помощи в полете: аппараты ИВЛ, следящие мониторы, газоанализаторы, глюкометры, различные расходные материалы, кислородные баллоны, то в самолеты пассажирские по стандартам безопасности мы не можем взять очень ограниченный объём оборудования и медикаментов. В любом случае, такие перевозки – это всегда определенный риск, потому что технические возможности в самолете всё-таки ограничены. И по большому счету во всех транспортировках, которые мы осуществляем на дальние расстояния в случае ухудшения состояния пациента, у нас только два варианта: либо как-то стабилизировать и поддерживать состояние пациента весь полет, либо просить командира посадить самолет в ближайшем аэропорту. Слава богу, такого еще ни разу не было. И хочется также выразить большую благодарность компании «Аэрофлот», которая всячески содействует тому, чтобы наши пациенты максимально комфортно чувствовали себя в перелетах, - комментирует врач реанимационно-консультативного центра Евгений Нижегородов.

К счастью, полет для мальчика прошел хорошо. В Москве доставка мальчика от аэропорта до медицинского учреждения осуществлялась силами федерального центра медицины катастроф им Пирогова.