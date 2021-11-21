На севере Красноярского края появятся две новые заповедные территории. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае в скором времени появится две новых заповедных зоны – заказники «Озеро Виви» и «Река Бахта». Об этом стало известно накануне, 20 ноября. Какая в этом необходимость, пояснил губернатор Александр Усс:

- В Красноярском крае стремительно повышается инвестиционная активность, свою деятельность здесь разворачивают все больше компаний, интенсивно развивается туризм. Все это влечет за собой дополнительную антропогенную нагрузку на нашу природу. Создание особо охраняемых природных территорий – это эффективный инструмент защиты окружающей среды, поэтому в крае в ближайшее время появится еще два заказника. Очень важно, что инициатива создания таких мест исходит не только от органов власти, но и от самих жителей.

Заказник «Озеро Виви» площадью 203,1 тысячи гектар расположен в юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма, включает в свой состав бассейн озера Виви и одноименную реку. Природный комплекс заказника включает места обитания боровой дичи, пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лося, важнейшие очаги обитания и воспроизводства редких видов птиц. Озеро Виви с притоками и река Виви являются местами нереста и нагула 40 видов рыб.

По инициативе жителей Туруханского района и при поддержке губернатора края будет создан заказник «Река Бахта». На площади 27,3 тысяч га обитают 19 видов рыб, 160 видов зверей и птиц, включая 14 видов животных, включенных в красные книги региона и страны, места произрастания 214 видов сосудистых растений. Сейчас материалы экологического обследования этой территории проходят согласование. Предполагается, что заказник «Река Бахта» будет создан в следующем году.

Замминистра экологии и рационального природопользования региона Александр Ногин рассказал о работе питомника диких копытных животных и краевого биологического заказника «Бюзинский», а также об эксперименте по выпуску марала на территорию государственного природного заказника «Солгонский кряж».